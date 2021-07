El estado ve un aumento de 686 casos en covid-19

El recuento estatal de casos de covid-19 aumentó en 686 el miércoles, lo que marca el mayor aumento desde el 25 de febrero, cuando se informaron 726 casos nuevos, lo que llevó al epidemiólogo estatal a advertir sobre una inminente segunda ola de casos y muertes récord.

“El alto número de casos de hoy deja en claro que la variante Delta está aumentando la propagación del virus”, dijo el gobernador Asa Hutchinson el miércoles por la tarde en Twitter. “La buena noticia es que las vacunas aumentaron a más de 10,000. Sigamos avanzando”.

La epidemióloga estatal, la Dra. Jennifer Dillaha, dijo en una entrevista que es probable que se produzca pronto un segundo aumento de casos, hospitalizaciones y muertes.

“No veo cómo podemos evitarlo”, dijo. “Yo diría que es una posibilidad real. Estamos instando a las personas a que se vacunen ahora porque este virus, y esta variante, se está moviendo muy rápido. Solo tendrán una ventana corta para vacunarse antes de que sea la variante dominante en Arkansas “.

Dillaha instó a aquellos que nunca regresaron para una segunda dosis de las vacunas Pfizer o Moderna a que lo hicieran ahora, sin importar el lapso de tiempo.

“It’s not too late, and they don’t need to start over,” she said. “If it’s beyond that 21 days, go ahead and get that second dose.”

Vaccine guidelines advise getting the second shot of Pfizer within 21 days of the first, while Moderna’s booster shot is due within 28 days of the first.

The number of individuals who had received at least one dose of a covid-19 vaccine jumped by 2,258, to 221,986 on Wednesday. Individuals fully immunized increased by 4,192 to 993,471.

That means that 9.35% of Arkansas’ population 12 years old and up is partially immunized and that 41.83% has received the second dose.

Of the 2,706,850 vaccine doses received in the state, 2,134,328, or 78.8%, have been administered — increasing by 10,356 on Wednesday.

LOS SIN VACUNAR SIENTEN EL GOLPE MÁS FUERTE

La “gran mayoría” de los casos nuevos son de personas que no están completamente vacunadas, dijo Dillaha.

“Casi nadie que va al hospital o muere de covid-19 está vacunado”, dijo.

Dillaha dijo que los habitantes de Arkansas necesitan ayuda continua para tomar una decisión informada de vacunarse.

El Departamento de Salud está trabajando para educar a los profesionales de la salud sobre la mejor manera de presentar la información a sus pacientes para que puedan comprenderla.

“Espero que, si las personas pueden recibir información de una manera que puedan escuchar, estén dispuestas a cambiar de opinión”, dijo Dillaha. “Podrían considerar la posibilidad de que tengan información incorrecta o conceptos erróneos sobre las vacunas y luego tomar la decisión de seguir adelante y vacunarse”.

Muchas personas no conocen la enfermedad en sí ni los efectos a largo plazo de incluso un caso leve de covid-19, dijo.

“Algunas personas subestiman la gravedad de la enfermedad y sobrestiman los efectos secundarios o los riesgos de la vacuna, por lo que no pueden equilibrar eso de manera realista para tomar una decisión informada”, dijo. “Mucha gente ha tenido la impresión de que la pandemia casi ha terminado para nosotros, y ese no es el caso”.

El número de casos en el estado que se consideraron activos aumentó en 398, a 3,763.

El número de muertos en el estado por el virus, según lo monitoreado por el Departamento de Salud del estado, aumentó en cuatro, a 5,909.

El número de personas hospitalizadas en el estado aumentó en 19, a 325, igualando un nivel alcanzado el domingo pero no visto antes desde el 10 de marzo.

El número de pacientes con covid-19 con ventiladores aumentó de seis a 75, lo que eleva el número de los que alguna vez han estado conectados a un ventilador a 1.725.

Hubo ocho pacientes más con covid-19 ingresados ​​en unidades de cuidados intensivos en todo el estado, lo que aumentó el número total de estos pacientes a 150. El número ha aumentado constantemente durante la última semana.

“El aumento de la transmisión de enfermedades en nuestro estado probablemente se deba a variantes preocupantes que son más fácilmente transmisibles”, dijo Dillaha.

La variante alfa es más frecuente ahora, pero la variante delta será la cepa predominante pronto, dijo.

“Va a vencer a la variante alfa”, dijo.

Cuando un paciente da positivo por primera vez al covid-19, se necesitan hasta tres semanas para determinar la cepa.

“Ya llevamos tres semanas de retraso y esta variante viaja muy rápido”, dijo Dillaha.

Pero esta semana, el Departamento de Salud inició una asociación con el laboratorio de salud pública de Minnesota para obtener resultados de muestras variantes en menos de una semana, dijo Dillaha.

La variante delta altamente infecciosa, que se descubrió por primera vez en la India, se ha identificado en al menos 85 países.

Según el informe semanal del Departamento de Salud, hay ocho variantes en el estado, siendo la variante delta la tercera más prevalente de las muestras secuenciadas. Aproximadamente el 5,5% de las muestras de Arkansas covid-19 analizadas muestran la variante delta, en comparación con el 1% en todo el país.

“La variante delta es un 50% más transmisible que la variante alfa”, dijo Dillaha.

Sin embargo, la buena noticia es que la variante delta responde muy bien al tratamiento con anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son proteínas elaboradas en laboratorio que están diseñadas para bloquear la adhesión del virus a las células humanas.

