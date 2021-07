Oficial de Pea Ridge muere después de ser atropellado por un vehículo

PEA RIDGE – Los residentes de esta ciudad del noreste del condado de Benton planearon pasar hoy celebrando la libertad con un desfile y fuegos artificiales.

“¡Oficial caído!”

Kevin Apple, un policía veterano de 23 años, yacía muerto en una carretera cercana después de que un vehículo lo atropelló y lo arrastró mientras se acercaba para hablar con sus ocupantes.

Las peores palabras imaginables para los agentes de la ley sonaron el sábado poco después del mediodía a través de Comunicaciones centrales del condado de Benton para notificar al Departamento de Bomberos y EMS de Pea Ridge sobre la emergencia en la estación White Oak.

“Nuestro departamento está en shock en este momento. Somos una ciudad natal; todos en nuestro Departamento de Policía son familia”, dijo el teniente de policía de Pea Ridge, Michael Lisenbee, oficial de información pública. “Agradecemos su apoyo”.

Shawna Rhae Cash, 22, de Pine Bluff y Elijah Anadoloza Sr., 18, de Bella Vista fueron arrestados en relación con la muerte de Apple. Ambos estaban detenidos en la cárcel del condado de Benton el sábado por la noche por cargos de asesinato capital o intento de asesinato capital.

Apple y el oficial Brian Stamps escucharon la llamada alrededor de las 11:30 a.m. del sábado para estar atentos a un Jeep azul modelo más antiguo que huía de la policía de Rogers. Vieron el Jeep en la estación de White Oak alrededor de las 12:09 p.m., según Lisenbee. Aparcaron en ambos extremos del Jeep, que estaba aparcado junto a los surtidores de gasolina.

Intentaron hacer contacto con los ocupantes, dijo Lisenbee.

Estalló un altercado, dijo Lisenbee. El Jeep embistió contra uno de los vehículos de la policía de Pea Ridge, luego pasó sobre Apple y huyó, dijo.

Sellos disparados contra el Jeep.

El vehículo fue perseguido por varias agencias, incluida la Oficina del Sheriff del condado de Benton, dijo el alguacil Shawn Holloway.

“Los sospechosos fueron detenidos en Bella Vista”, dijo.

Apple había estado en el Departamento de Policía de Pea Ridge durante tres años. Apple, una veterana de 23 años de aplicación de la ley, trabajó para otras agencias de aplicación de la ley del área, incluida la Policía de Lowell, según Holloway.

Los oficiales de policía de Rogers y los oficiales del condado acordonaron la escena del crimen en la esquina noroeste de Slack Street y North Curtis Avenue el sábado por la tarde.

Dos coches de policía, uno con daños en la parte delantera, estaban paralelos a las bombas de gasolina.

Los oficiales de policía y el personal de emergencia de las agencias vecinas, incluidos Rogers, Little Flock y Bella Vista, convergieron rápidamente en la escena. Los oficiales de Pea Ridge fueron escoltados a un lugar privado. La jefa de policía de Pea Ridge, Lynn Hahn, llegó rápidamente a la escena.

Holloway dijo que los oficiales se encargarán de todas las llamadas de las fuerzas del orden en Pea Ridge durante un tiempo para permitir que los oficiales de Pea Ridge tengan tiempo libre.

“Ciertamente ha honrado a su comunidad al sacrificar su propia vida en su servicio”, dijo el fiscal del condado de Benton, Nathan Smith, durante una conferencia de prensa por la tarde.

“Queremos honrarlo”.

Cash se declaró culpable y fue sentenciado a 36 meses de libertad condicional supervisada en diciembre de 2018 en el Tribunal de Circuito del Condado de Washington por un cargo de posesión de drogas, según los registros judiciales en línea. Se declaró culpable nuevamente en enero de 2019 en el Tribunal de Circuito del Condado de Benton por un cargo de posesión de drogas y fue sentenciada a 72 meses de libertad condicional. Se declaró culpable más tarde ese año en el condado de Benton por robo y hurto de propiedad y recibió 96 meses de libertad condicional. En diciembre de 2019, Cash fue arrestado nuevamente en el condado de Benton por un cargo de posesión de drogas. Se emitió una orden de arresto en septiembre de 2020 por no comparecer por el cargo de drogas. Fue acusada en enero de 2020 en el condado de Washington de robo de propiedad y fraude con tarjetas de crédito. En enero y nuevamente en febrero de este año, fue acusada en el condado de Washington de robo al recibir.

The Freedom Fest scheduled for this evening and the summer parade scheduled for this afternoon were canceled.

A candlelight vigil was held Saturday night in the city park.

“Our officers don’t need to be handling the festival right now,” said Edwin Brewer, owner of USA Fireworks and one of the organizers of the festival. “We’re canceling the festival in respect for them.”

Staff Report

lpstaff@nwadg.com