El mes de la salud masculina:Urology Care Foundation recomienda a los hombres que se ocupen de la prevención.

El mes de junio marca el inicio del Mes de la Salud Masculina, una época dedicada a priorizar la salud de los hombres en todo el mundo. Urology Care Foundation, la principal fundación de salud urológica sin ánimo de lucro del mundo, utiliza el mes de junio para educar y concienciar sobre las afecciones y enfermedades relacionadas con la urología que afectan exclusivamente a los hombres, como el cáncer de próstata, el agrandamiento de la próstata, el cáncer testicular, la disfunción eréctil y la enfermedad de Peyronie. Debido a la pandemia de COVID-19, es posible que muchos hombres hayan postergado la realización de las pruebas de detección de estas afecciones. Ahora que se han flexibilizado las normas de seguridad, este mes es el momento perfecto para acudir al médico y dedicarle atención a la detección temprana y al tratamiento de cualquier afección, así como a las técnicas para mantener un estilo de vida saludable.

Urology Care Foundation invita a los hombres a participar en el desafío “Get up and Go!” (¡Levántese!) durante el mes de junio. El desafío pretende motivar a los hombres a tomar un papel activo en el cuidado de su salud.

Semana 1: Get Up and Go Get Screened! (¡Levántese y hágase un control!)

Cáncer de próstata: En general, el análisis del cáncer de próstata se recomienda a los hombres de entre 55 y 69 años. Algunos hombres con mayor riesgo de padecer cáncer de próstata deberían considerar la posibilidad de someterse a los controles a partir de los 40-45 años. Este grupo incluye a los hombres afroamericanos y a los que tienen un padre, un hermano o un hijo que ha tenido cáncer de próstata.

Cáncer testicular: El cáncer testicular puede afectar a varones de cualquier edad, pero es más frecuente en hombres de 15 a 44 años. Con un diagnóstico temprano, puede curarse. Para detectar este cáncer a tiempo, se recomienda a los hombres que conozcan los primeros signos de la enfermedad, que aprendan a hacerse un autoexamen testicular y que hablen con un médico si observan un bulto sospechoso, hinchazón o dolor en la zona.

Semana 2: Get Up and Go Eat a Healthy Meal! (¡Levántese y coma sano!) Una dieta rica en fibra natural obtenida de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y pescados grasos puede reducir el riesgo de cáncer testicular y de próstata y ayudar a prevenir la disfunción eréctil. Todo cambio comienza con una decisión. Tome la decisión de comer de forma saludable y comience su viaje hacia un estilo de vida más sano.

Semana 3: Get Up and Go Exercise! (¡Levántese y haga ejercicio!) Los estudios han demostrado que el ejercicio físico regular puede ayudar a reducir el riesgo de la enfermedad cardíaca, que es uno de los principales factores de la disfunción eréctil (DE). La disfunción eréctil puede producirse por muchas razones, pero según un estudio de Harvard, tan solo 30 minutos de caminata al día mostraron una disminución del 41 % del riesgo de padecerla.

Semana 4: Get Up and Go Outdoors! (¡Levántese y disfrute del aire libre!) Se ha comprobado que pasar tiempo en la naturaleza proporciona beneficios para la salud mental, incluida la reducción de los niveles de ansiedad y depresión. De hecho, salir al aire libre con regularidad para correr, ir de excursión o disfrutar de la luz del sol puede proporcionarle una serie de excelentes beneficios físicos, mentales y emocionales.

“El Mes de la Salud Masculina es un llamado a los hombres para que asuman la responsabilidad de su propia salud”, expresó el Dr. Harris M. Nagler, presidente de Urology Care Foundation. “Muchos hombres evitan buscar atención médica porque temen obtener resultados negativos, o piensan que su condición mejorará por sí sola o sienten que es un signo de debilidad. Algunos también posponen los cuidados personales y no incorporan hábitos saludables en su vida diaria. Las buenas prácticas de salud, incluida la búsqueda de asesoramiento médico por parte de los profesionales de la salud, pueden ayudar a evitar las consecuencias devastadoras de las afecciones no tratadas o del retraso del tratamiento. Ahora es el momento de que los hombres se tomen en serio su salud”.

La Fundación ha puesto en marcha su Centro de Información sobre la Salud Masculina, que promueve recursos relacionados con cada tema semanal en www.urologyhealth.org/menshealth. Además, la Fundación utilizará Twitter, Facebook, Instagram, podcasts y otros medios para difundir información que promueva el diálogo con el público y la sensibilización sobre los problemas de salud de los hombres.

Staff Report

lpstaff@nwadg.com