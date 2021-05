Estudiantes se manifiestan por las víctimas de agresiones sexuales

Por Romie Hernández Morgan

FAYETTEVILLE — Más de 200 manifestantes se reunieron frente a Old Main en el centro de campus para protestar lo que ven como una falta de apoyo por la Universidad de Arkansas para víctimas de asalto sexual. Este fue el último en una serie de eventos que se inició con un correo electrónico mandado por la universidad el 17 de febrero que fue visto por el alumnado como culpar a las víctimas después de tres casos de asalto sexual reportados en los dormitorios del campus.

Tensión intensificó cuando se reveló que la universidad pagó a un acusado de asalto sexual un acuerdo financiero de $20,000 en Abril. la oficina de Título IX del campus declaró al ex alumno culpable en 2018 y fue condenado a 10 horas de servicio comunitario. Gillian Gullet, la víctima del asalto que tomó lugar en 2017, no fue informada del acuerdo financiero por la universidad sino por un reportero.

El acusado, quien mantuvo su anonimato, apeló la condena, y aunque el tribunal de distrito desestimó su apelación, la corte de apelaciones del octavo circuito permitió que su demanda contra la universidad procedió, citando protecciones para presuntos abusadores recientemente implementados por la ex secretaria de educación, Betsy DeVos. La universidad decidió en un acuerdo extrajudicial.

Una petición, encabezado por Gullet, circuló ampliamente, y incluyó cinco demandas principales: la creación de un fondo financiero para dar asistencia a estudiantes que sufren violencia sexual, implementación del aplicación “Callisto” para reportar incidentes, la reestructuración del departamento de Título IX, un nuevo plan de estudios que aborde el violencia sexual y el racismo en cursos de Perspectivas Universitarias, y cumplir con la política de Título IX que declara que todos los individuos involucrados tienen el derecho de saber el estado de su investigación a cualquier momento, incluyendo pleitos después del caso.

El Canciller Steinmetz estuvo de acuerdo con todas las demandas de la petición. En la manifestación, la organizadora principal, Emma Presley, subrayó la importancia de hacerlo responsable de sus promesas: “También tenemos que estar atentos a que este canciller haga realmente las cosas que dice que va a hacer. Habrá que estar atentos y seguir respondiendo.”

En respuesta a una solicitud de comentarios, Laura Jacobs, personal de la oficina del canciller dijo, “Estamos orgullosos de nuestros estudiantes por organizar este y muchos otros eventos como parte del Mes de Concienciación sobre la Agresión Sexual, trabajando colectivamente para mostrar apoyo a los supervivientes de agresiones sexuales. Las voces de los estudiantes son importantes y siempre agradecemos el diálogo.”

Pero Presley rechazó la idea que el evento fue parte del Mes de Concienciación sobre la Agresión Sexual—“En realidad es en respuesta a su falta de eso. Originalmente íbamos a tenerlo el miércoles, cuando era el último día iban a tocar la campana cada 73 segundos para la estadística de cuántas personas son asaltadas… es una muy tranquila, una singular [campana]. Yo estaba aquí el miércoles preparándome para esto y lo estaba esperando y me lo perdí varias veces y porque simplemente no podía oírlo. Así que fue como, ya, demuestra el punto de que eso no hizo nada.”

El evento incluía una hoja de registro para rastreo de contactos si fuera necesario, aunque casi todos los estudiantes llevaban máscaras. Todo el día, la emisora de radio de la universidad, KXUA, tocó música de empoderamiento femenino por personas queer y no binarias de diferentes orígenes, para demostrar que una multitud de voces y géneros diferentes pueden hablar de experiencias similares.

En sus comentarios de apertura, Presley citó el correo electrónico del 17 de febrero, “Todos debemos tomar precauciones y ejercer buen juicio en situaciones en las que existe un riesgo adicional o una mayor vulnerabilidad, como estar solo muy de noche, dejar las puertas sin cerrar y, especialmente, después de consumir alcohol.” Presley añadió que le gustaría corregir el correo electrónico para que dijera, “No debemos culpar a las víctimas de agresiones sexuales por la ropa, la hora del día, el entorno del grupo o la sustancia en la que el superviviente tomaba durante la agresión, punto.”

Con ese espíritu, la manifestación incluyó un micrófono abierto para compartir historias de forma espontánea, una carpeta de historias anónimas recopiladas para ser leídas en voz alta por cualquier participante, y un cartel para compartir en forma escrita.

El evento fue bien atendido por estudiantes de ambos sexos y de diversas experiencias. Ryan Harra, estudiante de tercer año de psicología, admitió que, aunque conocía el problema de las agresiones sexuales en el campus, no se había visto afectado personalmente.

Harra dijo, “Como hombre, no estoy tan expuesto a esto como las mujeres del campus. No me había dado cuenta de la gravedad de la situación hasta este incidente, cuando un montón de personas compartieron sus historias. Lo que espero es que este evento catalice ese cambio e impulso comunitario, porque hemos empezado a hacer un poco de progreso en el intento de avanzar. Este es un gran paso para cambiar los cimientos de nuestra comunidad, para empezar a desmantelar la cultura de la violación a nivel social.”

Bruce Hirwa, estudiante de último curso de informática, está de acuerdo: “Espero que la universidad adopte mejores políticas y que haga realmente algo al respecto, en lugar de limitarse a enviar correos electrónicos en los que se dice que se va a luchar contra las agresiones sexuales, pero no se hace nada al respeto.”

Entre los discursos, los estudiantes elaboraron carteles con temas como “Abolir la cultura de la violación,” “Queremos el mismo respeto que se da a los violadores” y “Los chicos buenos siguen siendo violadores,” y se unieron para marchar alrededor del césped al grito de “No más correos de acosador, saca de tu mente al macho opresor.”

Este aspecto comunitario es lo que más esperaba Presley de este evento: “Puede ser cualquier grupo de amigos que sienta que necesita justicia para su hermana, para quien sea que esté en su vida, y no tiene que ser alguien que esté bien conectado. Puedes sentir que no conoces a muchas personas, yo conocí tal vez a 6 personas que me ayudaron a encontrar a las otras personas. No se necesita una gran organización para decir lo que se piensa y tratar de cambiar y encontrar a las personas buenas. Hay demasiadas personas malas para que no seamos responsables los unos de los otros.”