Islanders treated to clearer vision; free UAMS surgeries remove cataracts for 20 Marshallese

Libos Gold intentó obtener el seguro médico que necesitaba para la cirugía de cataratas en 2018, pero no pudo obtenerlo, dijo.

Gold es un nativo de las Islas Marshall y se mudó en 2000 al noroeste de Arkansas, hogar de la población marshalés más grande de los Estados Unidos. Ella es una de los aproximadamente 20 residentes de las Islas Marshall que se sometieron a cirugía de cataratas gratis el sábado en el Jones Eye Institute de la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas en Little Rock.

“Quiero agradecer a Dios por cada plan que planea y agradecer a la UAMS por hacer esto”, dijo Gold a través de un traductor poco antes de su cirugía.

Proporcionar cirugías, transporte y alimentos tomó meses de planificación y coordinación de una variedad de entidades, dijo Paul Phillips, presidente del departamento de oftalmología de la UAMS y director del Harvey and Bernice Jones Eye Institute. El proyecto requirió profesionales médicos voluntarios, equipo médico donado y conductores de autobuses para trasladar a los pacientes entre el noroeste de Arkansas y Little Rock.

“Si alguna de estas cosas no sucediera, el proyecto no ocurriría”, dijo Phillips. “Se necesitaron todas y cada una de estas cosas para funcionar. Como lo planeé durante tres meses, literalmente, semana tras semana, ‘¿Qué va a hundir este proyecto?’”

Los trabajadores de las Islas Marshall en los Estados Unidos viven aquí legalmente y pagan impuestos estadounidenses, y las estimaciones del censo de los EE. UU. Muestran que Arkansas alberga a unos 15.000 habitantes de las islas Marshall, la mayoría de ellos en el noroeste de Arkansas.

Marshallese eran elegibles para Medicaid, un programa de seguro médico federal para los pobres y discapacitados, hasta que un cambio de 1996 en la ley federal les quitó inadvertidamente su elegibilidad. El campus de la UAMS del noroeste de Arkansas tiene una clínica sin fines de lucro que trata a las familias de bajos ingresos de la región, que incluyen a muchos marshaleses, y los médicos descubrieron que varios pacientes marshaleses tenían cataratas pero no podían pagar una cirugía para extirparlas.

“Están caminando con condiciones tratables que afectan la vista e incluso causan ceguera”, dijo Phillips. “Estas son cataratas que normalmente no se ven en los Estados Unidos. No progresarían tan severamente para la mayoría de la población. La mayoría iría a un médico y la trataría, pero porque no tenían acceso [a un seguro] , las cataratas progresaron en muchos de ellos hasta el punto en que ni siquiera pueden ver la E grande en el gráfico “.

La extracción de una catarata lleva a los cirujanos solo media hora y restaura la vista de una persona a “completamente normal”, una transición asombrosa para los pacientes cuyas cataratas los han dejado esencialmente ciegos, dijo Phillips.

“Mañana tendrán una visión que les permitirá moverse, leer y conducir un automóvil”, dijo.

Los habitantes de Marshall Island pueden viajar sin restricciones a los Estados Unidos. Su tierra natal en el Pacífico era un territorio de los EE. UU. Antes de obtener la independencia en 1979. Estados Unidos utilizó algunas de las islas como lugar de prueba de armas nucleares mientras el país era un territorio, y el pacto que otorga viajes gratis es en parte una recompensa por el daño. realizado por esas pruebas.

En diciembre, la restauración de la elegibilidad de Medicaid para los marshaleses se convirtió en la versión final del segundo paquete de ayuda federal covid-19, gracias en gran parte a los esfuerzos de los habitantes de las islas del Pacífico y sus aliados en todo Estados Unidos. El representante de los Estados Unidos Steve Womack, del tercer distrito del Congreso del noroeste de Arkansas, fue el primer republicano en copatrocinar un proyecto de ley anterior de la Cámara que se incorporó al paquete de estímulo.

Sin embargo, aún podrían pasar “meses de papeleo” antes de que Marshallese vuelva a ser elegible oficialmente para Medicaid, dijo Phillips.

Phillips dijo que espera que el Jones Eye Institute pueda contener más “cataractatones” cada cuatro o seis meses y restaurar la vista a tantos habitantes del noroeste de Arkansas como sea posible, incluidos algunos de los pacientes del sábado que tienen cataratas en el otro ojo.

El Jones Eye Institute ha organizado viajes a países centroamericanos como Honduras y Nicaragua en numerosas ocasiones para proporcionar la misma cirugía gratuita a las personas empobrecidas, pero la pandemia del covid-19 hizo que los viajes internacionales seguros fueran imposibles durante el año pasado.

“It’s not a surprise to do it in other countries, but to find [severe cataracts] in a group that lives three hours from here, that’s pretty dramatic,” Phillips said.

All recipients of Saturday’s operations tested negative for the coronavirus and many had been vaccinated against it beforehand, Phillips said. Additionally, all of the recipients participated in every step of the process, from the pre-operational exam to the covid test, and some were willing to take Saturday off work if necessary, he said.

Carol Hiram, who has lived in Arkansas since 2006, does not have a job at the moment because the cataract in her left eye made it difficult to find one. Now that she has had the cataract removed, she will start looking for a job, probably in a restaurant or a day care, she said.

Like Gold, Hiram expressed gratitude to God and UAMS for the free surgery.

“I’ve been looking forward to this day for three years,” she said through a translator.

