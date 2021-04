La comunidad reacciona ael proyecto de ley HB 1570

LITTLE ROCK — La semana pasada el proyecto de ley, HB 1570, fue aprobado por los legisladores del estado a pesar del veto de parte del gobernador, Asa Hutchinson. El proyecto de ley prohíbe el tratamiento de afirmación de género para adolescentes. La ley fue creada para “salvar a los niños de la experimentación”, según el título del proyecto pero varios miembros de la comunidad LGBT+ lo ven como un ataque directo contra una comunidad ya vulnerable.

“Hay mucha frustración y dolor detrás de nuestras legislaturas que anularon el veto”, dijo Rumba Yambú, un representante de la organización Intransitive que lucha para apoyar y celebrar la comunidad transgenero en Arkansas.

“Yo estaba enojado. No puedo decir que me sorprenda el estado, lo conservador que es”, dijo Sativa Vela, un miembro comunitario no binario. “Estaba tan enojado y confundido. ¿Por qué estamos haciendo esto ahora? ¿Qué nos impulsó a hacer esto? Creo que es completamente horrible e inhumano”.

Intransitive fue una de las organizaciones a la vanguardia de la lucha contra el proyecto de ley.

“Nos hemos estado organizando contra HB 1570 y varios de los otros proyectos de ley también”, explicó Yambú, refiriéndose a otros proyectos de ley que también son vistos como perjudicial contra la comunidad trans. “Hemos llevado a personas a testificar contra los proyectos de ley; padres, personas trans, hubo algunos médicos que testificaron, profesionales de la salud mental”.

Además de sus acciones tangibles, Intransitive también utilizó redes sociales para recaudar apoyo y presionar representantes y el gobernador hacía llamadas y correo electrónicos.

Lilia Carrillo fue una de las personas que mandó un correo electrónico al Gobernador detallando su experiencia como madre de una persona trans.

“Comenzamos la transición cuando Chyna tenía sólo 11 años”, dijo Carrillo. “Fuimos a mucha terapia. Terminamos yendo a Little Rock porque necesitaban hacer una evaluación completa para poder decidir si ella podría convertirse en niña o no”.

Aunque la hija de Carrillo comenzó su transición como niña trans, ella personalmente decidió no hacer terapia hormonal, lo que todavía significó todo un equipo de profesionales para aprobar. A pesar de los obstáculos ya estabilizados en el proceso para recibir tratamiento de afirmación de género, el proyecto de ley quiere hacerlo no sólo imposible sino ilegal al proporcionar cualquier tipo de tratamiento para apoyar a adolescentes trans.

Según Yambú el proyecto de ley ha generado mucha desinformación, incluso en sus testimonios.

“Han habido personas que dicen ser médicos de la UAMS … pero la UAMS ha salido y ha dicho que no trabajan para ellos. Así que mintieron en [sus] testimonios”, explicó Yambú. “Están diciendo que los cambios hormonales son irreversibles, lo que no es así; afirman que los niños se someten a cirugías y eso no es cierto; afirman que este proyecto de ley permitirá que continúe la asesoría, lo cual no es cierto. Este proyecto de ley prohíbe que los consejeros puedan brindar servicios en términos de atención relacionada con personas trans y que puedan brindar los recursos adecuados de otros médicos en la atención relacionada con personas trans”.

Para la comunidad trans el impacto negativo ya es evidente.

“Uno de los médicos que atiende a personas trans aquí testificó que durante la primera semana que se aprobó el proyecto de ley a través de uno de los comités, había jóvenes trans que intentaban suicidarse y tenían pensamientos suicidas que acudían a su clínica”, dijo Yambú.

“Ser transgénero no es fácil”, dijo Carrillo. “Tuve que ver a mi hija sufrir más de una vez porque la gente no lo entiende. Cuando no tienes apoyo a tu alrededor, muchos de esos niños lo que hacen es suicidarse. El sistema está presionando a esos niños para que lo hagan realidad. Necesitamos hacerles saber que hay una comunidad aquí que está dispuesta a ayudar, que estará ahí para ellos cuando necesiten a alguien”.

Para Carrillo los proyectos de ley limitando los tratamientos médicos para personas trans llegan a un tiempo devastador. En febrero la hija de Carrillo fue asesinada en Pensilvania donde vivía.

“Perder a mi hija hace que todo tu mundo cambie y al ver todo lo que está sucediendo después de su muerte, en realidad me molesta pensar ¿qué pasaría si mi hija hubiera muerto aquí? Solo sabiendo que fue una suerte que todo sucediera en Pensilvania”, explicó Carrillo. “Todos los médicos y enfermeras estuvieron allí para apoyar a mi hija. Así que en realidad me molestó más saber que alguien más podría pasar por lo que yo pasé y que si sucede aquí en Arkansas … [médicos] tendrán la opción de sí, quiero ayudarte o no, simplemente no voy a ayudarte en absoluto”.

La lucha contra los proyectos de leyes limitando el apoyo médico de la gente trans no se termina con los legisladores. La Unión Americana de Libertades Civiles de Arkansas (ACLU por sus siglas en inglés) ha comenzado la lucha en los tribunales. La ACLU presentará una demanda contra HB 1570 sobre la base de que viola los derechos constitucionales.

“Mientras esto se está combatiendo en los tribunales, los proveedores continuarán brindando servicios”, dijo Yambú. “Está la batalla legal que comienza en los tribunales y seguimos en el terreno luchando contra los otros proyectos de ley anti-trans que se están introduciendo”.

Alden Cruz

acruz@nwadg.com