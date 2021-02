Nieve, temperaturas frías que limitan la actividad en el noroeste de Arkansas; posibles cortes de energía controlados

Por Tom Sissom

NWA Democrat-Gazette

La nieve y las temperaturas en cero o por debajo de cero parecen mantener bloqueados a los residentes del noroeste de Arkansas, según las autoridades locales.

Varias pulgadas de nieve cayeron de domingo a lunes por la mañana, con más en el pronóstico para el lunes por la tarde, el martes por la noche y hasta el miércoles. Las temperaturas bajaron a casi cero el domingo por la noche y se pronostica que permanecerán en un solo dígito durante el día y la noche. Los valores de sensación térmica de entre -12 y menos 22 grados estaban en el pronóstico de la noche del lunes del Servicio Meteorológico Nacional.

El evento prolongado de tormenta invernal llevó a los proveedores regionales de servicios eléctricos a pedir a los clientes que redujeran su consumo de energía para evitar posibles cortes de energía.

Southwestern Electric Power Co. (SWEPCO), anunció poco después del mediodía que la compañía interrumpía temporalmente la electricidad en partes de su área de servicio en respuesta a las temperaturas extremas del invierno. La compañía dijo que está rotando las áreas afectadas por los cortes controlados para que los clientes no estén sin servicio por más de unas pocas horas siempre que sea posible. Las instalaciones de salud y seguridad públicas no deberían verse afectadas, según la empresa.

En un comunicado de prensa emitido el domingo, los miembros de Southwest Power Pool pidieron a todos los clientes que ahorraran energía durante 48 horas a partir de las 12:01 a.m. del lunes. Southwest Power Pool administra la red eléctrica en 17 estados del centro y oeste, incluido Arkansas.

Los proveedores pidieron a los clientes que bajaran sus termostatos de 2 a 3 grados, especialmente durante la noche, y que consideraran usar capas adicionales de ropa para mantenerse cómodos. Los proveedores también recomendaron limitar el uso de electrodomésticos grandes como lavavajillas, lavadoras y secadoras, para evitar el uso de luces u otros dispositivos eléctricos innecesarios y abrir cortinas en el lado soleado de sus casas para calentar sus hogares y cerrar las cortinas si no hay sol. mantenga el aire caliente en el interior.

A nivel local, solo se informaron cortes de energía dispersos el lunes por la mañana. Carroll Electric Cooperative informó que 13 clientes se quedaron sin electricidad en el condado de Washington alrededor del mediodía. Carroll Electric Cooperative informó cinco clientes sin electricidad en el condado de Benton, 31 clientes sin electricidad en el condado de Carroll, 78 clientes sin electricidad en el condado de Barry, Missouri, y 205 clientes sin electricidad en el condado de Stone, Missouri SWEPCO informó que menos de cinco clientes sin electricidad en Rogers.

Muchas oficinas gubernamentales cerraron el lunes por el feriado del Día del Presidente.

Las agencias policiales y de servicios de emergencia del área dijeron que la mayoría de las personas parecían estar prestando atención a las advertencias para evitar viajar durante la tormenta invernal.

Sargento. Bruce Strain, de la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, dijo que los agentes estaban en vehículos con tracción en las cuatro ruedas patrullando las áreas más remotas del condado, particularmente aquellas con servicio limitado de telefonía celular. Strain, que se encontraba en el área de Winslow el lunes por la mañana, dijo que había visto solo un puñado de vehículos en la Interestatal 49 y pocos en las carreteras del condado.

“Realmente no hay mucho tráfico y no hemos tenido muchos accidentes”, dijo Strain. “Tenemos a todos nuestros muchachos buscando personas que puedan quedarse atrapadas en zanjas en áreas donde los teléfonos celulares no funcionan muy bien. Definitivamente no recomendaría a nadie que salga si no es necesario”, agregó.

Sargento. Anthony Murphy, del Departamento de Policía de Fayetteville, dijo que los oficiales habían sido llamados a nueve accidentes desde el domingo por la mañana y recibieron cinco llamadas para ayudar a los automovilistas que estaban varados. Dijo que el departamento tiene neumáticos para nieve en sus vehículos y está respondiendo a las llamadas como de costumbre.

“Trabajamos muchos más accidentes cuando llueve”, dijo Murphy.

En el condado de Benton, Channing Barker, director de comunicaciones del condado, dijo que el centro de despacho del condado había recibido informes de menos de 10 accidentes desde el domingo por la mañana.