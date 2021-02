Los legisladores prometen volver a intentar permitir a los legisladores marshalés

Por Doug Thompson

NWA Democrat-Gazette

Los habitantes de Arkansas pueden esperar un esfuerzo renovado para que los ciudadanos de las Islas Marshall sean elegibles para servir como agentes del orden, dicen los legisladores.

“Se hará y se hará bien de una forma u otra”, dijo el representante Robin Lundstrum, republicano de Elm Springs. Lundstrum habló en una entrevista telefónica cuatro días después de que fracasara un proyecto de ley para permitir a los ciudadanos de las Islas Marshall servir en un comité de la Cámara.

Los ciudadanos de la República de las Islas Marshall, un antiguo territorio fiduciario de los EE. UU., pueden venir libremente a los Estados Unidos y quedarse, pero siguen siendo ciudadanos de su república de origen.

Solo los ciudadanos estadounidenses son elegibles para ser agentes de la ley en Arkansas, de acuerdo con la ley estatal.

La mayor cantidad de marshalés en los Estados Unidos fuera de Hawái vive en Arkansas, según muestran las cifras del censo de EE. UU., Dibujadas por una vida asequible y un empleo listo. Arkansas es el hogar de unos 15.000 habitantes de las islas Marshall, según estimaciones de la Oficina del Censo federal. La mayoría de ellos vive en el noroeste de Arkansas, según muestran las cifras del censo.

Un proyecto de ley para hacer que los residentes legales de las Islas Marshall sean elegibles para ser agentes policiales certificados no logró pasar el Comité de Agencias Estatales y Asuntos Gubernamentales de la Cámara el 8 de febrero.

El proyecto de ley 1342 de la Cámara de Representantes probablemente no se volverá a intentar, dijo su patrocinadora, la representante Megan Godfrey, demócrata de Springdale, en una entrevista telefónica.

Pero ella y otros legisladores están pidiendo al Departamento de Seguridad Pública del estado que encuentre una manera a través de las regulaciones para permitir que Marshallese sirva si eso es posible, dijo Godfrey. Aún no ha recibido respuesta de la agencia, dijo en una entrevista telefónica el miércoles.

Las opciones legislativas aún existen si las regulaciones no pueden encontrar una opción aceptable, legal y completa, dijo Lundstrum en su entrevista telefónica el jueves. Otro proyecto de ley sobre el tema se presentó el mismo día que el de Godfrey y no se ha presentado ante el comité. Lundstrum es co-patrocinador de la HB 1333 del representante Clint Penzo, republicano por Springdale, que también haría que Marshallese fuera elegible para ser oficiales.

“Permitir que los marshalés sirvan en nuestra fuerza policial es un tema importante”, dijo Penzo en un comunicado el sábado. “Solo quiero que se resuelva el problema para mis electores de las Islas Marshall para que puedan ayudar a mantener seguras a nuestras comunidades”.

La representante Gayla McKenzie, republicana por Gravette, dijo que escuchó de los electores después de que se planteó el problema en la Legislatura. Hablando en un foro legislativo organizado por las cámaras de comercio de Rogers-Lowell y Bentonville, dijo: “Creo que esto sucederá de una forma u otra. Creo que hay apoyo para esto”.

Al menos un miembro del comité legislativo expresó su preocupación por los no ciudadanos como policía en la reunión del lunes. Otros se preguntaron en voz alta si el asunto podría resolverse mediante un cambio de regulación. El hecho de que sea demócrata en una legislatura dominada por los republicanos, dijo Godfrey, también fue un factor.

Si no se puede hacer un cambio por regulación, se pueden presentar proyectos de ley para realizar el cambio en cualquier momento mientras dure la sesión legislativa actual, de acuerdo con las reglas del organismo. La fecha límite del 1 de marzo solo se aplica a los proyectos de ley de asignación, de acuerdo con esas reglas.

Becoming a U.S. citizen takes years, said Cpl. Joel Minor, a deputy with the Washington County sheriff’s office. Minor is restricted to in-office duty because he cannot legally patrol.

“I was raised here as a kid and never knew about the restrictions until I decided to become a law enforcement officer,” he said, coming to the region with his parents when he was a small child.

The fastest way for a Marshallese citizen to become a U.S. citizen is to join the military, Minor said. Marshallese are eligible to enlist despite not having U.S. citizenship. But the military option defeats much of the purpose of wanting to be a law enforcement officer and serve your local community, at least without serving a two-year enlistment first, he said.

“It’s another reminder that we’re not really considered part of the whole community,” Minor said.

Becoming a U.S. citizen is more difficult for a Marshallese than, for example, a citizen of another country who has gone through the process to become a legal resident, according to U.S. Citizenship and Immigration Policy procedures. Legal residents from another country will have completed many of the steps needed for citizenship when they qualified for their “green card,” or legal residency, according to U.S. Citizenship and Immigration policy. Marshallese require no such procedures and have to start from the beginning to become citizens.

Young Marshallese living in the United States who are passionate about becoming police are influenced by their culture, said Benetick Maddison, program specialist at the Marshallese Educational Initiative in Springdale. The initiative is a nonprofit group that advocates for Northwest Arkansas’ Marshallese population.

“This passion comes from the values ingrained in our culture — love, respect and kindness toward each other,” he said in a statement Friday. “Helping the community is a cultural obligation. Everyone has an essential role to play for the betterment of our community.”

El alguacil del condado de Washington, Tim Helder, dijo en una entrevista que cree que es injusto permitir que los marshalés se alisten en las fuerzas armadas mientras les prohíbe vigilar sus propias comunidades y proteger a sus vecinos.

“Es una cuestión de justicia”, dijo Helder. “Si estamos dispuestos a dejar que luchen y mueran por nosotros, deberíamos estar dispuestos a dejar que sirvan a nuestra comunidad”.

Tanto Helder como el portavoz, el teniente Jeff Taylor del Departamento de Policía de Springdale, dijeron que sus agencias necesitan reclutas marshalés. La razón obvia es por las habilidades lingüísticas, dijeron ambos, pero también existe la necesidad de forjar lazos con la comunidad de las Islas Marshall, generar confianza y ampliar el grupo de solicitantes calificados, dijeron.

“He recibido muchas llamadas de personas interesadas en unirse después de que surgió este proyecto de ley”, dijo Taylor. “No tenemos que cambiar nuestras prácticas de contratación en absoluto”, dijo Taylor, un comentario del que se hizo eco Helder en una entrevista separada. Las agencias de aplicación de la ley necesitan marshalés, pero no les darán un trato privilegiado para conseguirlos, dijeron Taylor y Hester.

Además de las habilidades lingüísticas, la policía necesita agentes que comprendan la cultura de Marshallese y puedan hablar con Marshallese como miembros de esa comunidad, dijo Taylor.

“En la tormenta de hielo de 2009, Marshallese trajo sus parrillas adentro para mantenerse calientes, sin darse cuenta de los peligros”, dijo.

Las Islas Marshall se encuentran en el Océano Pacífico, donde los isleños no tenían motivos para saber que una fuente de calor semejante produce grandes cantidades de peligroso monóxido de carbono. Brechas similares entre las dos culturas pueden representar peligros, dijo.

“Tenemos una línea de idiomas que puede traducir por teléfono en español o alemán y muchos otros idiomas, pero no tienen marshalés”, dijo Taylor.