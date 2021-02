Boozman dice que votará para absolver a Trump

WASHINGTON – El senador estadounidense John Boozman, republicano de Arkansas, votará para absolver al expresidente Donald Trump de incitación a la insurrección, dijo el jueves mientras los gerentes de la Cámara concluían su caso.

Aunque dijo que el Senado carece de jurisdicción, “eso no impide que [Trump] sea acusado en un tribunal penal o civil”, dijo el legislador de Rogers.

“Si hay evidencia de que el presidente cometió un delito, entonces debe ser acusado y responsabilizado”, dijo Boozman. “Los alborotadores en el Capitolio, todos esos individuos necesitan ser juzgados con todo el peso de la ley”.

Cuando se le preguntó si Trump había cometido algún delito, Boozman dijo que estaba reteniendo el juicio.

“Esa es una pregunta que los fiscales, que las autoridades judiciales tienen que decidir”, dijo. “Sus acciones ciertamente no fueron nada que yo hubiera hecho y no tolerado en ese momento”.

Mientras apoyaba el derecho de Trump a impugnar los resultados electorales en los tribunales, Boozman reconoció rápidamente la victoria del demócrata Joe Biden el 14 de diciembre en el Colegio Electoral, y se opuso a los esfuerzos para anular los resultados electorales certificados el 6 de enero.

Aunque cree que Trump engañó a la gente sobre las elecciones del 3 de noviembre, Boozman describió las falsedades como algo común en el gobierno.

“Sabes, si te enfrentas a todos los políticos que dicen cosas que no son ciertas, entonces estarás acusando al 90% de las personas que sirven en el cargo”, dijo Boozman. “Tenemos que tener cuidado. Tienes derecho a decir las cosas. Así que tenemos libertad de expresión, y el presidente, creo, realmente creyó que [las elecciones habían sido robadas]. Algunas de las personas con las que estaba cerca le estaban diciendo esas cosas, y un gran grupo de la población lo creyó “.

La declaración de Boozman de que votaría para absolver a Trump no fue una sorpresa.

Dijo que previamente había cuestionado la constitucionalidad de los procedimientos del Congreso y le dijo al Arkansas Democrat-Gazette que eran “un gasto significativo y una pérdida de tiempo”.

El martes, Boozman y el senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, votaron en contra de una moción que declara que Trump está “sujeto a un tribunal de acusación por actos cometidos mientras era presidente”.

La medida pasó 56-44.

Después de escuchar el caso contra Trump, Boozman dijo el jueves que su posición no ha cambiado.

“Creo que lo importante que debemos recordar es que el juicio político se trata de la destitución. Los votantes lo destituyeron; ya no está en el cargo”, dijo Boozman.

En una declaración escrita el mes pasado, Cotton dijo que el Senado “carece de autoridad constitucional para llevar a cabo procedimientos de acusación contra un ex presidente”.

Aunque estaba a favor de la absolución, Boozman expresó su descontento con la conducta de Trump después de las elecciones.

“Si yo estuviera en la posición de presidente, no habría hecho lo que él hizo. Lo he condenado. La pregunta es, ¿es el juicio político el vehículo apropiado para que esto se desarrolle? Y he sido muy claro que eso es inconstitucional “, dijo Boozman.

Cuando se le preguntó su opinión sobre una posible candidatura presidencial de Trump en 2024, Boozman dijo: “No creo que eso vaya a suceder. Creo que el presidente tendrá que reparar sus capacidades financieras y todavía no está exento. Ahora tiene muchas demandas. tiene que defenderse. Y ciertamente, no creo que nada de lo que se muestra [en el juicio] aumente su imagen ante el público “.

Cuando se le preguntó si cree que sería mejor para el Partido Republicano si Trump no se postula, Boozman dijo: “Yo no puedo decidir eso. El Partido Republicano lo decide, pero no veo que suceda”.

También el jueves, CNN retrocedió las afirmaciones que había hecho sobre cómo Cotton estaba armado durante la violación del Capitolio el mes pasado. La cadena informó originalmente que Cotton estaba armado con una pistola, pero el jueves la corrigió a un cuchillo.

La parte corregida de la historia del sitio web de la red de noticias por cable sobre el asunto ahora dice:

“En la tarde del 6 de enero, el senador republicano de Arkansas Tom Cotton creía que la situación en el Capitolio era tan peligrosa que le pidió a uno de sus empleados que llevara su cuchillo al lugar no revelado donde los senadores estaban escondidos de los alborotadores, y que él estaba preparado para usarlo.

“Cotton le dijo a Jamie Gangel de CNN esa tarde durante el motín: ‘Estoy armado y soy inmune al enjuiciamiento’, e indicó que estaba preparado para defenderse, defender la habitación, si los alborotadores atacaban y trataban de entrar donde los senadores fueron.

“Después de los impresionantes videos y fotos presentados hoy por los gerentes de la Cámara, ahora sabemos lo cerca que estuvo para el vicepresidente Mike Pence y el senador Mitt Romney. Sabemos que Kevin McCarthy y otros líderes estaban pidiendo ayuda desesperadamente. Sabemos que cinco personas murieron, incluido el oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick.

“Así que en tiempo real, en la tarde del 6 de enero, alrededor de las 2:20 pm, Cotton pensó que la situación era tan peligrosa, pidió que le trajeran su cuchillo. Que había ese tipo de amenaza … peligro mortal.

“Actualización: la oficina del senador Cotton ha aclarado a CNN que estaba armado con un cuchillo, no con una pistola”.

El portavoz de Cotton le dijo al Arkansas Democrat-Gazette el miércoles por la noche que “el senador Cotton no tenía ni solicitó un arma ese día, ni necesita una para defenderse a sí mismo ni a los demás bajo ninguna circunstancia”.

Contactado por Democrat-Gazette el jueves, un portavoz de Cotton describió la corrección de CNN como precisa.

Por Frank E. Lockwood

Northwest Arkansas Democrat-Gazette