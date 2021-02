Los estudiantes del anuario de Rogers presionan por la publicación de páginas de LGBTQ

ROGERS – El director de Rogers High School dijo esta semana que está dispuesto a trabajar con los estudiantes del anuario en su propuesta de publicar contenido sobre el orgullo LGBTQ + después de rechazar inicialmente la idea.

El director Lewis Villines dijo que se reunió el 4 de febrero con Betty Gower y Grace Henley, líderes del grupo del anuario, para decirles que no podían publicar la extensión de dos páginas en el anuario de la escuela, una decisión que generó preocupación entre algunos estudiantes sobre la censura y discriminación.

Villines dijo que su decisión inicial se debió a preocupaciones sobre la controversia que el contenido podría causar dentro de la escuela.

“Ciertamente trae un lado de un sistema de creencias”, dijo.

Villines dijo que se reunió con Gower y Henley nuevamente el martes. Una posible solución es conectar las páginas con el Pride Club de la escuela para permitirle representar mejor la intención del anuario al contar las historias de la población LGBTQ de la escuela, dijo.

“Realmente no es una crónica del año”, que es la intención del anuario, dijo Villines. “Fue más un editorial de opinión”.

El director dijo que está seguro de que la escuela y los estudiantes pueden llegar a un compromiso.

“Creo que el final de la historia va a ser realmente bueno y llegaremos a un consenso con el que todos estarán de acuerdo”, dijo.

Gower, de 17 años, se graduó en diciembre pero dijo que permanece en el personal del anuario porque se comprometió con la clase. Ella diseñó las páginas LGBTQ y dijo que planea perseguir un título en diseño gráfico en la Universidad de Arkansas en el otoño.

“Sabía que iba a ser controvertido”, dijo Gower. “Pensé que finalmente era el año para hacerlo”.

Gower dijo que sentía que le estaban quitando sus derechos de la Primera Enmienda después de su reunión inicial con Villines.

“Sabía que a algunas personas no les gustaría”, dijo. “Nunca pensé que no se publicaría”.

Uriel Rodríguez, de 18 años, estudiante de último año de Springdale contribuyó sus experiencias personales como bisexual a las páginas. Dijo que no ejecutar el contenido sería discriminatorio.

“El lema del Distrito Escolar de Rogers es ‘donde todos pertenecen, todos aprenden y todos tienen éxito’ y su reciente decisión con las páginas está en completa oposición a eso”, dijo.

La Ley de Publicaciones Estudiantiles de Arkansas protege la libre expresión de los estudiantes y prohíbe solo publicaciones obscenas o difamatorias, aquellas que constituyan una invasión injustificada de la privacidad o cualquiera que pueda incitar a los estudiantes a crear un “peligro claro y presente de la comisión de actos ilegales en las instalaciones de la escuela o las violaciones de los reglamentos escolares legales “, según el Student Press Law Center en Washington.

El centro es un grupo sin fines de lucro que trabaja para promover, apoyar y defender la Primera Enmienda y los derechos de libertad de prensa de los periodistas de escuelas secundarias y universidades y sus asesores.

Gower dijo que no cree que el contenido de las páginas deba prohibir su publicación.

El colorido diseño tiene el título “Loud & Proud” e incluye estadísticas nacionales sobre el nivel de aceptación que experimentan los estudiantes LGBTQ + y declaraciones personales de la población estudiantil LGBTQ de la escuela.

“Muchos estudiantes tienen miedo de ser realmente ellos mismos en Rogers”, dijo Allison Vaughn, de 17 años, de Rogers. “Tenemos unos pocos maestros y miembros del personal que son muy receptivos y con los que podemos hablar”.

Vaughn dijo que se identifica como lesbiana no binaria. No binario se refiere a alguien que no se identifica exclusivamente como hombre o mujer.

“Como persona de la comunidad LGBTQ, siento que nuestra historia debe compartirse tanto como la de todos los demás”, dijo. “Solo porque elegimos identificarnos de una manera diferente, solo porque elegimos amar a otra persona que la gente no ve como ‘normal’ no significa que no seamos personas”.

Villines dijo que la conversación sobre la publicación del contenido es una anomalía y que nunca trató de ser discriminatorio ni de censurar a los estudiantes.

“Hay todo un proceso en marcha y lo honramos, lo protegemos y lo mantenemos”, dijo sobre el periódico estudiantil y el anuario de la escuela.

La administración rara vez tiene que influir en el contenido, dijo.

Gower dijo que los estudiantes tienen la libertad de cubrir lo que creen que es relevante para la escuela. Henley creó una petición en línea en Change.org en un esfuerzo por publicar las páginas. La petición había obtenido más de 1,800 firmas hasta el miércoles.

La voluntad de Villines de comprometerse le da esperanza a Gower.

“Nuestra conversación me ha hecho darme cuenta de la importancia de mi voz y del poder que tengo para hacer cosas que nunca antes se habían hecho”, dijo. “Estoy feliz de no haberme rendido”.

por Mary Jordan

Northwest Arkansas Democrat-Gazette