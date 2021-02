Demanda contra Arkansas United continúa con más alegaciones de abuso

SPRINGDALE— En diciembre una ex trabajadora de Arkansas United, Siera Delk, empezó los trámites para demandar la organización sin fines de lucro por violaciones de los derechos de los trabajadores. Desde entonces más individuos han denunciado las acciones de la organización, alegando que ellos también habían sufrido formas de abuso.

“Trabajé con Mireya en 2016 como organizadora comunitaria de NWA para nuestro trabajo por los derechos de los inmigrantes y campañas de registro de votantes”, dijo Magdalena Arroyo en una publicación de Facebook. “Se me pidió varias veces que no informara las horas que había trabajado ya que superaron mis ‘horas aprobadas’ y que ese tiempo era más que suficiente para hacer todo lo que se esperaba de mí. No lo era”.

Arroyo también compartió que tuvo una emergencia médica durante su tiempo con AU y que fue en parte por el estrés que la organización le causó. Según Arroyo, su médico le aconsejó que debería buscar otro trabajo y, cuando regresó a trabajar, Mireya Reith solo le importó que Arroyo había llegado tarde para ir a una clínica.

“Pasé los últimos 4 años preguntándome si Mireya Reith alguna vez sería responsable de todo el liderazgo tóxico y el abuso emocional que ejemplificó en su trabajo”, dijo Arroyo. “Me da vergüenza y lamento que mi silencio le haya facilitado seguir perpetuando estos comportamientos hacia los demás, especialmente hacia ti, Siera”.

Delk trabajaba para Planned Parenthood pero, debido a COVID tuvieron que ofrecer una separación voluntaria a algunos trabajadores, incluso a Delk.

“Quería quedarme en ese ámbito de defensa y ya estaba en Little Rock y se presentó la oportunidad de poder hacer lo mismo que he estado haciendo”, explicó Delk.

En ese tiempo Delk dijo que ya tenía una relación profesional con Reith pero, según el abogado de Delk, Matt Bender, si información de la cultura verdadera de AU fuera disponible, Delk jamás hubiera aceptado una posición.

“Definitivamente tuvimos conversaciones con la gente sobre ‘¿ha tenido problemas similares con Arkansas United?’ [pero] obviamente esa no era información pública, esa es una de las razones por las que Siera comenzó a trabajar en AU, no conocía la cultura”, dijo Bender. “Pero después de eso, fue algo muy orgánico que la gente comenzara a compartir sus historias. Hasta que leí todos esos comentarios, no sabía que profundo era el dolor, especialmente en la comunidad latina, que fue causado por Arkansas United”.

Varios testimonios como el de Arroyo fueron compartidos días después que la demanda se hizo pública. La demanda también incluyó evidencia de ex empleadores formalmente pidiendo para cambio de la cultura de Arkansas United en 2017. La organización no pareció implementar ningún cambio y los individuos dejaron AU, varios continuaron a trabajar en otras organizaciones con fines de lucro.

Aunque la mayoría de los comentarios en las publicaciones son de apoyo, AU ha negado las alegaciones, recibiendo su propio apoyo de la comunidad.

“Las afirmaciones hechas en una demanda reciente presentada contra Arkansas United no tienen fundamento. No se nos permite comentar sobre el caso, pero creemos que seremos reivindicados. Nuestro trabajo, nuestro compromiso, buena reputación con la comunidad y las miles de personas a las que hemos ayudado a lo largo de los años hablan por nosotros, la verdad prevalecerá”, dijo una publicación de la Junta Directiva de Arkansas United.

“Simplemente muestra la toxicidad del Arkansas United”, dijo Delk de la respuesta de AU. “Tal vez no vieron ninguna de las [otras] publicaciones, pero estoy segura de que muchas personas en las redes sociales vieron… Organizaciones como Arkansas United deben rendir cuentas. Entonces, para que su primera declaración sea como, ‘esta demanda no tiene mérito’ es como un tiro en el estómago”.

Una mujer que también ha trabajado con organizaciones de fines de lucro compartió su opinión de la situación bajo condición de anonimato.

“Creo que es muy difícil para la gente porque AU ha hecho mucho por la comunidad, pero quiero reiterar una vez más que es el arduo trabajo de los empleados lo que conduce al éxito de la organización” dijo la mujer. “Le creo a la demandante cuando detalla su experiencia trabajando en AU, y hay muchas otras personas con historias similares… La gente piensa que solo porque no han experimentado estas cosas horribles personalmente, no es posible que sucedan dentro de los muros en AU. Para mí, esto es descaradamente irrespetuoso. Creo que todos los que han hecho una crónica valiente de sus verdades sobre AU y creo que Mireya Reith necesita ser investigada más a fondo por estas afirmaciones”.

En la demanda contra AU, una disparidad es evidente en los tipos de trabajadores que alegan abuso y los que continúan a apoyar AU. La mayoría de los ex trabajadores que compartieron testimonios eran jóvenes de primera generación, todavía asistiendo a universidades o apenas graduados de la universidad.

“Al ser de bajos ingresos, tener padres inmigrantes, siempre vi a mi mamá y a mi papá haciendo lo que tenían que hacer para asegurarse de que lo logramos” dijo la mujer anónima. “Creo que esto se refleja en mi trabajo ahora, y se han aprendido muchas lecciones gracias a ello. No sabía cómo defenderme, porque a mi alrededor hay personas que luchan por sobrevivir y hacen lo que tienen que hacer. Gente como Mireya se aprovecha de esto. Ven a jóvenes, personas de bajos ingresos, inmigrantes/hijos de inmigrantes, BIPOC, personas discapacitadas, personas que forman parte de la comunidad LGBT, aquellos de nosotros a quienes nos resulta casi imposible navegar en espacios con influencia blanca; ellos ven eso y toman ventaja de nuestras situaciones”.

La manera en que AU trata a sus empleadores parece depender de la edad más que nada. Durante eventos previos, Reith había notado que los empleados mayores con hijos a veces han tenido que irse temprano de algunos eventos, pero, según la demanda, Reith negó tiempo libre a Delk aunque ella también tiene una hija. La única diferencia entre estos dos empleados es la edad y raza.

Aunque Delk tuvo una experiencia negativa que resultó en la pérdida de su trabajo, originalmente no buscó demandar a Arkansas United. Cuando ella empezo a hablar con otros ex empleados Delk decidió perseguir acción legal.

“Cuando más frustrada me sentí, más hablé de ello con otras personas, más aprendí que situaciones similares han ocurrido sin responsabilidad, sin consecuencias”, dijo Delk. “Podían hacer lo que quisieran, así que decidí que alguien de Arkansas United debía rendir cuentas”.

“Creo que el sector sin fines de lucro necesita una reforma profunda, porque muchas veces, el trabajo que está siendo visto por la comunidad es producto de empleados mal pagados y con exceso de trabajo”, explicó la mujer anónima. “Se necesita mucho tiempo para que se produzca cualquier cambio que puede ser frustrante para los empleados y este tipo de lugares operan para apaciguar a los donantes y hacer que ellos mismos se vean bien. Las organizaciones sin fines de lucro operan con esta noción de ‘caridad’ y ‘buen trabajo’, pero nuevamente, se enfocan principalmente en las apariencias externas mientras los empleados internos sufren”.

La demanda continuará con una investigación de los datos de Arkansas United. Datos de empleados, fondos y la estructura general de la organización serán investigados en los próximos meses mostrando una imagen más completa de cómo es trabajar en Arkansas United.

Alden Cruz

acruz@nwadg.com