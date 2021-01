Enfermera y doctor hablan sobre la vacuna contra COVID-19

BELLA VISTA — El miércoles pasado la enferma y ex candidata congressional, Celeste Williams, tuvo una entrevista entre ella y su socio, Dr. Lance Faddis, sobre la vacuna contra el COVID-19. En diciembre dos vacunas contra el coronavirus fueron autorizadas para su uso aquí en los Estados Unidos. Williams y Faddis, siendo trabajadores médicos, fueron unos de los primeros en ser vacunados.

“Pensé que sería genial tener una conversación sobre la vacuna COVID-19, la seguridad [y] quién la recibe”, introdujo Williams hacia un Facebook Live. “Ciertamente, COVID ha sido una pandemia terrible que ha dañado a personas tanto físicamente como también ha tenido un gran daño económico y ha afectado a personas a nivel mundial, en los Estados Unidos y, por supuesto, a personas aquí en el estado de Arkansas”.

El estado de Arkansas ha creado categorías para decidir quien recibe la vacuna y cuando. Williams y Faddis querían compartir sus propias experiencias y opiniones profesionales para ayudar a los demás a entender mejor la vacuna y mostrar transparencia del proceso.

“Todavía estamos en la categoría 1A según el Departamento de Salud de Arkansas, de la forma en que lo han presentado”, explicó Faddis. “Por lo tanto, los trabajadores de la salud y los socorristas están principalmente en la categoría 1A. Estamos superando esa categoría con bastante rapidez, así que creo que vamos a salir de esa categoría muy pronto. Creo que el objetivo dentro del estado, como lo estableció el gobernador, es estar fuera de esa categoría 1A para fin de mes y estar en la categoría 1B”.

La próxima categoría, 1B, incluye personas de 70 años o más, maestros y personal escolar, trabajadores agrícolas / de alimentos, trabajadores de fabricación, trabajadores de supermercados entre otros.

“Creo que en 1A había alrededor de 200,000 personas que estarían en esa categoría 1A … y luego bajamos a la categoría 1B, hay otras 400.000 personas”, dijo Faddis. “Salta cada vez, se hace un poco más grande. Están disponiendo un mes para hacer todo eso, ese es el objetivo. Creo que a medida que avancemos en el proceso, mejoraremos en la vacunación, en grupos más grandes de personas. Ciertamente estamos en las etapas de planificación para eso. ¿Cómo comenzamos a trabajar con esa vacuna en la comunidad? Es un gran desafío logístico descubrir cómo hacer esas cosas. Pero seguimos teniendo esas conversaciones a diario sobre cómo implementamos esto en los diferentes aspectos de la comunidad”.

Una de las preocupaciones de Williams era sus niños y cómo protegerlos y los demás cuando van a la escuela.

“Hasta ahora, las vacunas que están disponibles no se han estudiado específicamente en niños menores de 16 años”, explicó Faddis. “Fueron excluidos de ese estudio, por lo que no sabemos mucho sobre ese grupo de edad en cuanto a cómo manejarían esa vacuna o qué tendrían que hacer para conseguirlo de forma eficaz. Ahora esos estudios están en marcha y hay gente que está analizando eso, pero todavía no tenemos esos datos”.

Otra preocupación que reconocieron era el rapidez en que se aprobó la vacuna,

“Se siguió el proceso normal, simplemente se siguió en una categoría diferente” dijo Faddis. “Hubo más apilamiento en lugar de una forma lineal. Esa es la forma en que pienso al respecto. La parte del ensayo de la vacuna que le da el elemento de seguridad y eficacia es el ensayo de fase tres. Ensayos de fase uno y fase dos, están mirando la dosis, están buscando que no sea lo suficientemente tóxico como para lastimar a alguien por adelantado. Esos son ensayos muy pequeños y realmente no nos dicen mucho sobre la seguridad y eficacia de una vacuna. Nos dan una visión amplia pero no muy específica de la eficacia y la seguridad. Por eso las cosas fueron tan rápido”.

Como otras vacunas, las vacunas contra el coronavirus también tiene ciertos peligros como riesgo de reacción alérgica. Por lo tanto solo han tenido alrededor de 11 episodios de anafilaxia por millón de dosis administradas con esta vacuna según Faddis. Lo importante es que la mayoría de las personas recibiendo la vacuna no han notado ninguna reacción negativa.

Puedes ver las fases de vacunación que el estado a creado aquí https://www.healthy.arkansas.gov/programs-services/topics/covid-19-vaccination-plan y puedes ver el resto de la entrevista aquí https://www.facebook.com/CelesteWilliams4AR/videos/869346223894507.

Alden Cruz

acruz@nwadg.com