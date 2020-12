Perdido en la traducción: Cómo las barreras del idioma pueden agregar angustia y complicar la atención de los pacientes con COVID-19 que no hablan inglés

CHICAGO — A pesar de que la pareja de Rodolfo Reyes murió de complicaciones de COVID-19 hace más de seis meses, todavía le compra flores casi todos los días.

Sus restos están en una pequeña urna blanquecina sobre el mostrador de la cocina que se convirtió en un altar. Está rodeado por algunas de sus rosas rojas y blancas favoritas y velas votivas.

“Pienso en ella todos los días, y todavía no puedo creer que se haya ido para siempre”, dijo Reyes en español mientras miraba a lo lejos mientras estaba sentado en una silla en el pequeño comedor del apartamento en el sótano de La Villita que una vez compartió con su compañera de vida.

Reyes le prometió a su familia que la cuidaría hasta su último aliento. Y lo hizo, pero no pudo salvarla del virus mortal que se ha cobrado la vida de más de un millón de personas en todo el mundo.

Pero su dolor más profundo, dijo, es saber que ella murió sola, sin poder comunicarse con él ni con nadie.

María Isabel Alfaro tenía 50 años. No hablaba inglés, y antes de su muerte, compartió la angustia y la desesperación que sentía porque no podía entender ni comunicarse con el personal médico, dijo Reyes.

Aunque el personal médico del hospital de Chicago donde Alfaro fue hospitalizada proporcionó intérpretes cuando fue posible, “no fue suficiente”, dijo.

A Reyes le preocupa que su pareja no pueda comunicar algo que podría haberle salvado la vida.

Los pacientes, los líderes comunitarios y los funcionarios de salud dicen que las barreras del idioma son “una carga adicional” para quienes padecen COVID-19 y sus seres queridos. Reconocen que la falta de personal médico bilingüe y recursos de prevención en español influyó en la forma en que el virus golpeó duramente a la comunidad latina en Chicago y en todo el país.

Frente a un segundo aumento de coronavirus, los hospitales volverán a ver una afluencia de pacientes, incluidos muchos que no hablan ni entienden inglés. Aproximadamente 6 de cada 10 adultos latinos tienen problemas para comunicarse con un proveedor de atención médica debido a barreras idiomáticas o culturales, según un estudio de 2018 de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Si bien los funcionarios y el personal del hospital se han movilizado para brindar recursos bilingües sobre cómo se propaga el virus, dónde hacerse las pruebas y el tratamiento, Pilar Guerrero, médica de la sala de emergencias del Hospital Stroger, dice que no es suficiente.

“No se le da al paciente la propiedad de su propia salud”, dijo Guerrero sobre el personal médico que no puede comunicarse verbalmente con pacientes que no hablan inglés. “Los estás dejando en la oscuridad”.

Dijo que los desafíos van más allá de la barrera del idioma en el sistema de atención médica.

Guerrero cree que los mensajes sobre seguridad y prevención han sido culturalmente insensibles para las poblaciones afectadas de manera desproporcionada. Muchos latinos no pueden quedarse en casa o aislarse porque viven en hogares multigeneracionales. Muchos no tienen un médico de atención primaria ni un seguro médico. Audiencias recientes del Comité de Salud Pública del Senado de Illinois señalaron la necesidad de personal médico más diverso, capacitación sobre prejuicios implícitos y sensibilidad cultural para abordar estas realidades.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalaron que la comunidad latina tiene un riesgo elevado de exposición por razones que incluyen ser trabajadores esenciales, acceso deficiente a la atención médica y que el 25% vive en hogares multigeneracionales. La agencia también dijo en junio que “La falta de información confiable en español ha impedido los esfuerzos para combatir la propagación del virus en las comunidades hispanas”. Un estudio de julio en la revista Annals of Epidemiology encontró que los hispanohablantes monolingües tienen un riesgo elevado de infectarse.

En abril, la ciudad anunció un equipo de Respuesta Rápida de Equidad Racial para lanzar una campaña de educación bilingüe y un ayuntamiento. El jueves, el aviso de la ciudad sobre cómo quedarse en casa señaló que los residentes negros y latinos continúan siendo afectados de manera desproporcionada por la pandemia. Según las estadísticas más recientes de la ciudad, los latinos representan el 38% de los casos confirmados de COVID-19, a pesar de ser el 29% de la población. Representan solo el 16% de los examinados para el coronavirus en la ciudad.

Cuando los pacientes con COVID-19 llenaron los hospitales de la ciudad en la primavera, el idioma fue “una de las mayores barreras”, dijo Sara Mirza, especialista en enfermedades pulmonares y medicina de cuidados críticos del Rush University Medical Center. Esto ha obligado a los hospitales a afrontar las capacidades de interpretación y, en algunos casos, a innovarlas o mejorarlas.

En Northwestern, llegaron tantos pacientes hispanohablantes que el hospital los colocó en la misma área para reunir y utilizar al personal bilingüe.

Los hospitales utilizan una variedad de servicios de interpretación para comunicarse con pacientes que hablan diferentes idiomas, incluidos español, mandarín, cantonés, polaco, ruso, coreano, árabe, urdu e hindi. Muchos tienen intérpretes certificados en el personal o recurren a miembros del personal que tienen etiquetas que dicen que hablan un idioma específico. Pero dependiendo de cuándo llegue un paciente, es posible que no haya un intérprete en persona disponible y que el paciente tenga que esperar para recibir atención hasta que se encuentre uno. Los hospitales también utilizan opciones de traducción por teléfono y video. Los pacientes también han recurrido a un familiar de habla inglesa en busca de ayuda, a menudo más jóvenes.

Cuando la pareja de Reyes se enfermó en marzo, la familia no tenía claro cómo obtener información sobre su condición, a pesar de llamar y pedir ayuda en español, dijo. A veces, tomaría horas conectarse con el personal médico o con un intérprete que habla español.

“Estábamos desesperados por saber qué estaba pasando y nos sentimos impotentes porque durante unos días no sabíamos nada de ella y tampoco pudimos ir al hospital (a visitar)”, dijo la hermana mayor de Alfaro, Rosa Alfaro. en español. Una vez que hablaron con alguien, tuvieron problemas para entender la compleja terminología médica, dijo.

Angustiada, Rosa Alfaro se dirigió a su hija, Janet García, de 26 años, en busca de ayuda. Habla inglés y se desempeñó como traductora de su madre en la escuela y en las visitas al médico.

García, que vive en Tennessee, fue designada como punto de contacto y llamó al hospital todos los días, a veces varias veces al día, para preguntar por su tía.

Grababa cada llamada y tomaba notas antes de llamar a su tío y a otros miembros de la familia.

“Tenía miedo de perderme algo o de decirle a mi familia información incorrecta”, dijo García. “Estaba aterrorizada de que si algo malo le pasaba a mi tía, iba a ser mi culpa”.

Su tía murió el 27 de abril. García recibió la llamada del hospital y poco después le dio la noticia a Reyes y al resto de la familia.

“Fue traumático y doloroso”, dijo.

A través de la pandemia, los hijos de inmigrantes que no hablan inglés continúan siendo los responsables de traducir la información de COVID-19 a sus padres, dijo Nury Ortega, presidente de Friends of Spry, una organización de padres de habla hispana fundada en Little Village’s John Spry Escuela Comunitaria.

Los miembros que hablan inglés comenzaron a actuar como defensores de los que no lo hablan. Desde entonces, se han centrado en compartir información en español sobre la prevención y el cuidado de COVID-19 para los pacientes que contraen el virus.

“He visto de primera mano la frustración por la falta de información, o información insensible, sobre COVID-19 en nuestro idioma y específicamente teniendo en cuenta la forma en que vive nuestra comunidad”, dijo Ortega.

Ortega criticó la respuesta del gobierno federal y local a la pandemia y la falta inicial de información bilingüe.

“Si nuestro gobierno no cambia el sistema que sigue abandonando a las comunidades de inmigrantes hispanohablantes de bajos ingresos, siempre nos quedaremos atrás”, agregó Ortega. “Hemos estado aislados y seguiremos aislados por nuestro idioma, la falta de seguro médico, nuestro estatus migratorio y el color de nuestra piel”.

Después de negarse a ir al hospital durante más de una semana con síntomas de COVID-19 a finales de abril, Rosalio Espinoza, de 57 años, padre de seis hijos, no pudo resistir más.

Su hija de 15 años, Olivia Espinoza, llamó al 911 después de que tuvo problemas para respirar y luego ayudó a traducir cuando los paramédicos llegaron a su casa en Little Village.

Su esposa, María Espinoza, rogó a los paramédicos que la dejaran ir con él, pero le dijeron que no, por lo que le dio a su esposo el único celular que tenían.

Durante los primeros tres días, Rosalio Espinoza contestaba las llamadas telefónicas de su familia para hacerles saber que estaba vivo, dijo. De repente, las llamadas telefónicas ya no se realizaban, recordó su esposa. La batería del teléfono se había agotado.

“Sentí una profunda angustia y le pedí a mi hija que por favor llamara al hospital, pero ella me dijo que no se sentía capaz de hacerlo porque no podía entender lo que decían los médicos”, dijo María Espinoza en español.

Rosalio Espinoza dijo que trató de concentrarse en “confiar en que los médicos sabían lo que estaban haciendo”.

“Solo recé para poder volver a ver a mis hijos mejor”, dijo.

Cuando finalmente fue dado de alta una semana después, a pesar de recibir las instrucciones de cuidados posteriores en español, todo lo que entendió fue que tenía que seguir tomando medicamentos, dijo.

Eileen Johnson, gerente de servicios de interpretación de Northwestern, dijo que con un virus tan poco entendido, la comunicación clara ha sido vital. Especialmente durante las conversaciones sobre el final de la vida, dijo, tener una presencia humana es importante.

“Es realmente reconfortante para nuestros pacientes y sus familias”, dijo.

En Sinai Health System, que atiende a comunidades predominantemente latinas en los lados suroeste y oeste, hay 30 cuidadores que son profesionales bilingües y biculturales, dijo Raúl García, director de relaciones comunitarias. Incluyen intérpretes, trabajadores sociales, trabajadores de salud comunitarios, administradores de casos familiares y profesionales de la salud mental.

Pese al alto número de infecciones, García cree que la ayuda con la traducción ha sido suficiente, “pero si tuviéramos más, sería mucho mejor”, dijo.

En Rush, el personal ha tratado a pacientes con COVID-19 que hablan aproximadamente 60 idiomas. Como médico que habla varios idiomas, Mirza conoce la expresión de alivio en los rostros de los pacientes cuando se dan cuenta de que habla urdu.

Pero también conoce los desafíos cuando no se comparte un idioma. Un paciente, por ejemplo, pensó que los médicos decían que el paciente estaba a punto de morir. En cambio, los médicos estaban comunicando que el paciente sería conectado a un ventilador.

Las personas pueden asentir con la cabeza como si entendieran, dijo Mirza, pero una vez que un intérprete está involucrado, comparten más detalles sobre su condición.

La Comisión Conjunta, que ofrece acreditación a los hospitales, requiere que los hospitales cuenten con servicios de interpretación y proporcionen información adaptada al idioma del paciente. Esto puede incluir personal o traducción por teléfono o video.

Pero primero, los pacientes deben saber que tienen esta opción. Los hospitales varían en la forma en que dejan en claro a los pacientes sus opciones de idioma. En el sistema de salud Edward-Elmhurst, el personal usa etiquetas que indican qué idiomas hablan. En Advocate Health Care, se pregunta a cada paciente si necesita un intérprete.

Guerrero dijo que si bien algunos pacientes no se sienten cómodos al comunicar sus síntomas a través de un tercero, tener a alguien que hable su idioma aún les brinda cierto nivel de comodidad. “Si hablan español, les da a los pacientes … una sensación de seguridad de que, aunque es un momento sin precedentes, les brindarán la ayuda que necesitan”.

En el pueblo vecino de Cicero, Irene Rómulo se aseguró de que la comunidad tuviera información sobre COVID-19 en español.

Los residentes recurrieron a su publicación, Cicero Independiente, que publica artículos en español e inglés, para aprender sobre el virus, dónde hacerse la prueba y dónde obtener ayuda. La publicación tiene una serie de historias que destacan las luchas únicas de la comunidad latina.

En abril, después de que su abuelo muriera por complicaciones de COVID-19, Rómulo escribió un editorial: No, no es que a los latinos no les importe, son nuestros gobiernos los que no. Fue una respuesta a los funcionarios públicos que sugerían que los latinos estaban siendo afectados de manera desproporcionada por el virus porque eran descuidados, dijo.

“Como país, como pueblo, podríamos haber estado más preparados para esto; para abordar los factores sistemáticos que conducen a esto”, dijo Rómulo.

“No deberíamos tener que esperar a que se produzca una pandemia para darnos cuenta de lo crucial que es tener recursos y personal médico que hable español”.

Por Laura Rodríguez Presa and Alison Bowen

Chicago Tribune (TNS)