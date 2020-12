Vigilia de los trabajadores de avícolas

SPRINGDALE— El sábado pasado la organización Venceremos tuvo una vigilia para honrar a los trabajadores esenciales que han fallecido durante la pandemia. Varios miembros de la comunidad se juntaron en la Plaza de Shiloh en el centro de Springdale con velas y rosas alrededor de un altar de nombres. A pesar del frío, familias, amigos y aliados compartieron atole y pan mientras escucharon sobre las vidas perdidas. Una de las fundadoras del grupo activista, Magally Licolli, habló sobre dos trabajadores específicos, Plácido Arrue y Martín Barroso.

Los dos hombres, como muchos de los trabajadores fallecidos, tuvieron esposas, hijos, nietos y amigos que los extrañan. Arrue y Barroso eran inmigrantes que dedicaron años de sus vidas a las avícolas como trabajadores hasta que fallecieron.

“Plácido era aquel trabajador que fue expuesto a una fuga de químicos en la planta en donde trabajaba”, dijo Licolli. “Y que por muchos años a partir de ese día hasta su muerte, jamás se le hizo justicia. Él entregó su salud al trabajo sin quererlo porque lo único que quería era trabajar para vivir la vida no para que el trabajo le quitara la vida. Le dedico 20 años a la planta de pollos. Cuántos millones de dólares produjo para la compañía durante este largo tiempo y todo para al final ni un reconocimiento a su muerte le dieran, como no lo dieron a ninguno de los tantos trabajadores que se han muerto, ni se los darán a los que siguen muriendo”.

Venceremos ha luchado para dar trabajadores como Arrue y Barroso mejores protecciones contra COVID-19 pero según Licolli, “nadie quiere escuchar lo que quieren estos trabajadores”.

“Se habla mucho de los millones que se invierten para cuidarlos pero no quieren hacer lo mínimo de por lo menos dejarlos que practiquen el distanciamiento social”, explicó Licolli durante la vigilia. “Se jactan que invierten tantos millones pero no les quieren dar lo mínimo que es hacerles saber si estuvieron en contacto con alguien, informarles si estuvieron en contacto con alguien que salió positivo. Los trabajadores todos los días van con una venda en los ojos porque no saben cual es el riesgo que tienen allí, si hay alguien que está junto de ellos, si estuvieron con alguien que recién salió. Solamente me informan, ‘no se, Magaly. Nada más vemos que han desaparecidos varios pero no sabemos si están de vacaciones, si están enfermos, si están hospitalizados, si dejaron de trabajar’. Esa información mínima se les ha negado”.

Licolli continuó con explicar cómo su trabajo para obtener estas protecciones ha sido visto como radical por “luchar duro”.

“¿Qué es luchar muy duro cuando se están muriendo los trabajadores?”, respondió Licolli a la sugerencia de que Venceremos luchaba muy duro. “¿Eso es luchar duro? Decirles contra los que están matando nuestra gente es luchar duro? Decirles las verdades es luchar duro? … No es normal que los trabajadores sigan muriendo. No es normal que haya cientos de trabajadores enfermos, miles de trabajadores enfermos. No es normal. No podemos aceptarlo porque no es normal y si nuestra lucha se ve que es demasiado, entonces yo te pregunto ¿en realidad crees en la justicia? Si piensas que luchamos muy duro, en realidad piensas y crees en la justicia? Porque la justicia no tiene negociación porque la justicia no se negocia. La justicia se pide y se lucha por ella porque es nuestra dignidad de nuestras comunidades”.

La vigilia se terminó con una fila de gente presentando rosas al altar y una pregunta final: “¿Qué estamos haciendo como comunidad para parar estas atrocidades?”

Puedes visitar la página de Facebook de Venceremos aquí: https://www.facebook.com/venceremosarkansas/about y donar aquí: https://donatenow.networkforgood.org/venceremos?fbclid=IwAR1dJZ-yqYu7WDZTjI_cPu8G88USHx577scewYom_6l_iKM6lARz-1EJJhI

Alden Cruz

acruz@nwadg.com