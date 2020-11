George’s y otras empresas de pollería medianas lucharon para controlar COVID-19

Desde el fin de la primavera, cuando COVID-19 comenzó a surgir en las plantas de procesamiento de carne en todo el país, los grandes procesadores de la avicultura han sido el objeto de crítica pública por no proteger a sus trabajadores. Pero las compañías de pollería más pequeñas han tenido los mismos problemas – y han enfrentado menos vigilancia.

Los cinco estados con los procesadores de la avicultura más grandes de los Estados Unidos: Georgia, Arkansas, Carolina del Norte, Alabama, y Mississippi – están todos ubicados en el sur. La industria de pollería de la region, la cual es una fuente dominante de trabajos, históricamente ha dependido del trabajo de los negros, las mujeres blancas pobres, y, mas recientemente, los indocumentados, según un analisis del Instituto de Politica Economica.

Cinco empresas controlan aproximadamente el 60% de la industria de la avicultura de EE. UU.: Tyson, Pilgrim ‘s Pride (propiedad de JBS de Brasil), Koch Foods (sin relación con Koch Industries), Perdue, and Sanderson. Luego hay unos cuantos procesadores – Wayne Farms, Mountaire, y George’s – y muchos, muchos más pequeños con plantas repartidas por todo el país, incluso en el sur. Las empresas más grandes han recibido la mayor parte de la atención pública, y con razón; más de 11.000 empleados de Tyson en todo el país han contraído el virus desde marzo, por mucho, la mayor cantidad de cualquier compañía de procesamiento de carne.

Pero los trabajadores y defensores entrevistados por Facing South durante los últimos meses dijeron que los procesadores de pollería más pequeños han tenido dificultad, igual a otros, y hay veces más, para combatir la pandemia – muchas veces demorando más en implementar menos medidas de seguridad que sus contrapartes más grandes. “Son menos responsables ante el público, y también ante cualquiera, y no tan responsables como Tyson. Y aunque es difícil hacer que [Tyson] sea responsable, al menos podemos presionarlos y exponerlos, y eso daña su imagen”, dijo Magaly. Licolli, una organizadora del grupo de defensa de los trabajadores de la avicultura de Arkansas Venceremos, dijo a Facing South.

Más de 2.150 empleados de pequeñas y medianas compañías procesadoras de la pollería en el sur han salido positivo por el virus desde marzo, según un análisis de Facing South de datos de la Red de Informes Ambientales y de Alimentos (FERN) sobre casos de la industria del procesamiento de carne. Es probable que sea un cuento insuficiente, porque muchas empresas no están haciendo públicos los datos sobre casos positivos, y muchos estados no están publicando datos sobre brotes de COVID-19 en las plantas de sus estados.

Arkansas, en particular, reportó un número de grupos considerables de COVID-19 en plantas administradas por procesadores pequeños y medianos, aunque esto se debe en parte a que el estado ha reportado datos más completos que muchos de sus vecinos. En la planta insignia de Georg ‘s en Springdale, 290 empleados han contraído el virus. Una cuarta parte de la fuerza laboral en una planta de Wayne Farms en Danville dio positivo. Otras plantas de Arkansas en las que más de 50 trabajadores dieron positivo incluyen una planta de Southeast Poultry en Rogers, dos plantas de Simmons Foods, dos plantas de Peco Foods y una planta de OK Foods en Fort Smith. Según la información proveída a Facing South por el Departamento de Salud de Arkansas, dos plantas de Peco Foods y cuatro plantas de Simmons Foods han tenido al menos cinco casos desde el 17 de septiembre.

En otras partes del sur, 200 empleados de una planta de Fieldale Farms en Baldwin, Georgia, contrajeron el virus; dos murieron. Dos fábricas de Mountaire en Carolina del Norte, una en Siler City y otra en Lumber Bridge, tuvieron brotes de 74 y 61 casos respectivamente.

“Aunque cada compañía puede ser pequeña, las plantas son enormes” dijo Debbie Berkowitz, directora de salud y seguridad de los trabajadores del Proyecto Nacional de Ley de Empleo y exfuncionaria de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), en un correo electrónico. “Por lo general, estas empresas más pequeñas son incluso peores – porque casi no tienen sindicatos”.

Facing South se acercó a todos los procesadores de pollo pequeños y medianos con información de contacto público que tiene plantas del sur con casos confirmados de COVID-19 y les preguntó sobre las medidas de seguridad y el número total de casos en sus plantas. Un portavoz de House of Raeford Farms, basado en Rose Hill, Carolina del Norte, le dijo a Facing South que no ha tenido muertes de empleados por COVID-19, pero se negó a proveer el número total de casos. Todas las demás empresas con las que Facing South se contactó no respondieron.

‘No les importamos’

Eso incluye a George’s Inc. Una empresa privada basada en Springdale, Arkansas, George’s está actualmente dirigida por los hermanos gemelos, Carl y Charles George, y ha sido propiedad de de la familia por cuatro generaciones. Según un perfil de Food Business News de 2015, la compañía emplea a 4.800 personas, un número que casi con certeza ha crecido desde entonces debido a la adquisición de Ozark Mountain Poultry en 2018, otro productor de avicultura con sede en Arkansas. George’s es la novena empresa de avicultura más grande de EE. UU. – Pero debido a la concentración de la industria, George’s es mucho más pequeña que Tyson o Pilgrim’s Pride.

Al menos 641 trabajadores de George’s han salido positivo por COVID-19 en sus plantas en Arkansas y Missouri, según datos compilados por Leah Douglas en FERN. El número real en todos los centros de George’s, que incluyen plantas en Tennessee y Virginia, así como Arkansas y Missouri, es casi con certeza mayor que eso, porque el departamento de salud de Virginia no informa los números de casos de COVID-19 por centro específico, y Tennessee no publica datos sobre brotes de COVID-19 en su sector de pollería.

Facing South habló con cinco empleados de George’s y varios ex empleados en entrevistas realizadas a fines del verano y principios del otoño. Todos los empleados actuales que Facing South entrevistaron expresaron su preocupación por la respuesta de COVID-19 de la compañía. Belinda Mayo, vicepresidenta de marketing de George’s, no respondió a las repetidas solicitudes detalladas de comentarios de Facing South. Kenny Sandlin, director senior de salud y seguridad ambiental de la compañía, tampoco respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

El número de casos de COVID-19 de George’s aumentó a fines de la primavera. En abril, cuando los trabajadores circularon peticiones pidiendo a la compañía que implementara medidas de seguridad y pago por peligrosidad, George’s recibió exenciones de velocidad de línea del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) que les permitían aumentar la velocidad de línea en dos de sus plantas, una en Springdale y el segundo en Cassville, Missouri. Dos de sus otras plantas – Una planta de Ozark Mountain Poultry en Batesville, Arkansas, y una planta de George’s en Edinburg, Virginia, ya tenían estas exenciones. Nueve de las 15 exenciones concedidas por el USDA en abril fueron para procesadores pequeños, incluidas dos plantas de George’s, seis plantas de Wayne Farms y una planta de Mountaire Farms. Wayne Farms está basado en Oakwood, Georgia, mientras que Mountaire Farms se fundó en Arkansas pero está incorporada en Delaware.

Las velocidades de procesamiento son uno de los principales obstáculos al distanciamiento social en las plantas empacadoras de carne; alejar a los trabajadores en la línea reduciría necesariamente la velocidad de procesamiento del pollo, lo que significa que una planta produce menos en general. Los defensores de los trabajadores han dicho desde el inicio de la pandemia que las medidas de seguridad que no tienen esto en cuenta no son suficientes. Pero ninguna empresa de avicultura ha reducido las filas para distanciar a los trabajadores. En septiembre, un análisis de FERN encontró que las plantas con exenciones de velocidad de línea tenían más probabilidades de tener brotes que las que no la tenían.

Las dos plantas de George’s que obtuvieron exenciones en abril han tenido docenas de casos de COVID-19. En junio, Eldon Alik, cónsul general de las Islas Marshall, envió un correo electrónico a representantes de las compañías procesadoras de pollería del noroeste de Arkansas, incluida la de George’s, pidiéndoles que cerraran las plantas para detener el alto número de casos y muertes que enfrentaban su comunidad, donde muchos miembros trabajan en la industria. Nunca lo hicieron. En una entrevista de agosto, Alik dijo que la mayoría de sus conversaciones con representantes de avicultura después del correo electrónico implicaban asegurarse de que se pagará a los empleados de Marshallese por el tiempo que pasaban en cuarentena.

“Ha cambiado mi perspectiva de George’s [durante COVID-19] porque me he dado cuenta como trabajadores, y seres humanos, no les importamos,” dijo Yolanda, una trabajadora de la planta de Springdale que usa un seudónimo, a Facing South en Español. (Los trabajadores actuales se identifican con seudónimos para protegerlos de las represalias en su lugar de trabajo). Los trabajadores informan que los empleados sospechosos de haber participado en la circulación de la petición de abril enfrentaron represalias o hostilidad por parte de los supervisores. George’s no respondió a preguntas sobre cómo ellos manejan las quejas de los trabajadores.

Yolanda y otros empleados le dijeron a Facing South que estaban preocupados por el tiempo que le tomó a la compañía proveer o incluso requerir máscaras en la línea de procesamiento, una medida de seguridad básica que no se implementó hasta el 28 de abril, más de un mes después de la pandemia y el día después que Facing South pregunto por qué no se requería que los trabajadores usarán máscaras.

“Apenas nos han dado las máscaras…[y solo entonces] porque nosotros estamos exigiendo que nos dieran protección,” dijo Doll, el seudónimo de una trabajadora de George’s en Springdale, a Facing South en español. Según los empleados con los que habló Facing South, George’s proveo a los trabajadores polainas de tela para el cuello. George’s no respondió a las preguntas de Facing South sobre qué tipo de PPE está proveyendo a los empleados, pero algunos empleados le dijeron a Facing South que se duplicaban en máscaras, usando una de casa además de la máscara proveída por la compañía.

Los trabajadores le dijeron a Facing South que no se sentían seguros de estar obteniendo la imagen completa de los casos de COVID-19 en la planta. En la primavera, algunos le dijeron a Facing South que escucharon a través de chismes, no de sus supervisores, que los empleados cerca de ellos en la línea de procesamiento habían salido positivo con el virus. “Habían dicho que no había más de cuatro casos, y cuando anunciaron esos cuatro casos, no nos dijeron, [sólo] se enteraron las personas que trabajan junto a ellos en la línea”, dijo Yolanda. George’s no respondió a preguntas específicas de Facing South sobre cómo informa a los trabajadores sobre una posible exposición al COVID-19.

Varios empleados de George’s le dijeron a Facing South que la compañía no siempre paga a los trabajadores en cuarentena, frecuentemente pagando los días de cuarentena solo si los empleados terminan saliendo positivo por el virus, no si solo están expuestos, o si se ponen en cuarentena y finalmente salen negativo. La compañía dice en su página en línea que los empleados con “ausencias prolongadas” debido a COVID-19 pueden acceder a un permiso pagado por discapacidad de corto plazo, y que un “beneficio similar” está disponible para los empleados que “pueden ser dirigidos a hacer cuarentena” si está expuesto.

“Creo que simplemente no quieren pagarle a nadie”, dijo James Barber, un ex empleado de George’s. El le dijo a Facing South qué pasó una semana en cuarentena después de haber sido expuesto durante el verano, dio negativo en la prueba y estima que perdió alrededor de $600 en ingresos. Perdió su trabajo a principios del otoño después de que la compañía dijo que perdió demasiados días de trabajo y ahora trabaja en otra planta de pollería cercana. Otra empleada que usa el seudónimo de Fernanda le dijo a Facing South en una entrevista realizada en agosto en español: “No vale la pena hacerse la prueba … No te pagan por el tiempo fuera del trabajo si te haces la prueba y te ponen en cuarentena. Eso es porque los trabajadores se niegan a hacerse la prueba, por temor a una semana sin paga”. George’s no respondió a preguntas específicas sobre la situación de Barber, ni a preguntas sobre cuántos días de cuarentena paga la empresa a los trabajadores y bajo qué circunstancias.

Como otras companies de pollería, George’s mantiene a sus trabajadores en un sistema de puntos: los trabajadores tienen puntos atracados por fichar tarde para un turno, o perder un turno por varias razones – Razones, que les dijeron a Facing South, que incluyen cosas como visitas al médico, enfermedades familiares e incluso funerales. Pierde una cierta cantidad de puntos y un trabajador enfrenta el despido. Durante la pandemia, las políticas de asistencia como esta han sido objeto de un intenso escrutinio porque incentivan a los trabajadores a venir a trabajar incluso si están enfermos.

“En lugar de recibir beneficios, tenemos más presión”, dijo Yolanda. “Si llegamos incluso un minuto tarde a la línea, inmediatamente nos dan puntos”.

“Un fracaso en toda la industria”

La relación entre las compañías de pollería grandes y pequeñas es complicada y no siempre es una relación competitiva típica. El año pasado, por ejemplo, los trabajadores presentaron una demanda colectiva contra 14 empresas, incluidas George’s, Wayne Farms, Simmons y Peco, alegando que habían conspirado para deprimir los salarios. El Departamento de Justicia está investigando acusaciones de que varias empresas de la avicultura por conspirar de forma similar para inflar artificialmente los precios, y ha condenado a ejecutivos y gerentes de varias empresas, incluida la de George’s, en el caso de fijación de precios. Las pequeñas empresas tienen un claro incentivo para trabajar con sus contrapartes más grandes: les ayuda a mantenerse a flote, dicen los expertos.

“Hasta que te atrapen, estás ganando más dinero”, dijo Peter Carstensen, profesor emérito de la Escuela de Ley de la Universidad de Wisconsin y un experto en casos antimonopolio. “Las grandes compañías realmente tienen mucho poder coercitivo con respecto a la composición de la industria. Por lo tanto, los pequeños suelen salir adelante. Al menos que tengan una posición de mercado relativamente única, serán realmente amenazados por las compañías grandes que pueden rebajar sus precios.”

Mientras las compañías de pollería trabajan en estrecha colaboración a través de medios transparentes, como grupos comerciales, para presionar a los oficiales del gobierno y, supuestamente, a través de medios legalmente cuestionables para reducir los salarios o inflar los precios, sus trabajadores mayormente no tienen la misma oportunidad de organizarse colectivamente. Las leyes de derecho al trabajo en todo el sur son parte de la razón por la que la industria de avicultura tiene poder tan firme en la región. Mientras algunas plantas se mantienen sindicalizadas, la mayoría de las plantas del sur siguen sin tener sindicatos y desalientan los esfuerzos de sindicalización y otras acciones colectivas para abordar los problemas del trabajo.

Además, OSHA ha estado en gran parte ausente durante la pandemia; aunque la agencia ha multado a algunas plantas empacadoras de carne por las condiciones laborales durante la pandemia, ninguna está en el sur. La guía de COVID-19 que OSHA desarrolló para las plantas empacadoras de carne es solo eso: guía voluntaria, no regulaciones que se puedan hacer cumplir.

Agregaron a la cultura del miedo de hablar sobre las condiciones del trabajo, es la amenaza constante de redadas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como las que ocurrieron en siete plantas en la zona rural de Mississippi el año pasado. Las plantas que ICE allanó eran casi todas operadas por pequeñas empresas de pollería, incluidas Peco Foods, Pearl River Foods y PH Foods – Y las compañías más pequeñas tienen la reputación de estar más dispuestas a contratar trabajadores indocumentados que sus contrapartes más grandes, aunque los expertos señalan que las grandes empresas no han abandonado la práctica.

“La mayoría contrata a indocumentados”, dijo Licolli, la organizadora en Arkansas. “Y las condiciones son similares [a las plantas más grandes] – falta de pausas para el baño, velocidades de línea, discriminación – pero se intensifica en estas plantas porque utilizan más intimidación y represalias para obligar a los trabajadores a producir, y simplemente aprovechan la dinámica de poder.”

Todas estas condiciones se unen para crear un ambiente que no es conducente para la seguridad de los trabajadores: pandemia o no pandemia. Las fábricas de pollería son notoriamente peligrosas para la salud de los trabajadores, y la cultura del silencio y las represalias en muchas empresas pequeñas y medianas no ayuda. En ausencia de regulaciones o aplicación efectivas de OSHA, y sin una manera fácil de presionar a las empresas para que cambien sus prácticas, los trabajadores a veces se ven obligados a luchar solos por mejores condiciones del trabajo. Y ese ha sido un proceso desalentador.

“Hemos hecho mucho, hemos luchado, hemos ido a los supervisores, y expresamos nuestras preocupaciones,” dijo Fernanda. “Pero todo es para nada porque nada ha cambiado.”

Staff Report

lpstaff@nwadg.com