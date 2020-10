Jené Huffman-Gilreath: candidata para el distrito 94

ROGERS— La pandemia ha hecho este año de elecciones muy distinto, creando nuevos obstáculos para los políticos. Jené Huffman-Gilreath ha tomado la oportunidad de mostrar su dedicación a proveer a su comunidad y los constituyentes del distrito 94.

“El primero de este año teníamos todos los días bastante planeados en cuanto a lo que haríamos desde enero hasta el 3 de noviembre, pero tuvimos que tomar un gran giro”, dijo Huffman-Gilreath. “Entonces, en marzo, cuando las cosas se cerraron, nuestra campaña dio un paso atrás y solo queríamos esperar y ver cómo iban las cosas. Hubo algunas preocupaciones de que se volvería muy, muy grave, muy rápidamente en el estado para todos y no queríamos agregar la recaudación de fondos a la carga financiera, no queríamos estar hablando de cosas que ya no eran relevantes, así que lo hicimos escuchando mucho, y empezamos a enviar mensajes de texto y a llamar a la gente”.

En marzo el equipo de Huffman-Gilreath comenzó a llamar a los constituyentes del distrito, específicamente a algunas de las personas mayores del distrito para ver si tenían lo que necesitaban y para ver si necesitaban ayuda con entrega a domicilio de suministros. Para Huffman-Gilreath es una combinación de pasión por la gente y servicio público.

“Me postulo porque siempre me han gustado las personas, las políticas y el servicio público”, explicó Huffman-Gilreath. “La forma en que el noroeste de Arkansas está cambiando, no sentí que mi voz se escuchara y sabía que las voces de otras personas no se escuchaban también, así que di un paso adelante en 2018 y corrí y perdí, pero tuve una buena campaña y realmente me sentí que teníamos que continuar con el movimiento. Tenemos demasiadas personas que no reciben servicios y el noroeste de Arkansas necesita un representante que escuche a los constituyentes”.

Huffman-Gilreath tiene experiencia en políticas habiendo comenzado su carrera en Washington D.C. trabajando con un senadora.

“Hice una pasantía entre mi tercer y último año de universidad y luego me ofrecieron un puesto de tiempo completo una vez que me gradué”, dijo Huffman-Gilreath. “En ese momento estaba trabajando para un senador republicano y realmente pensé que era un centrista en ese momento, pero comencé a cuestionarme cuál era mi filosofía política, así que regresé al noroeste de Arkansas e hice mi maestría en administración pública y terminé las últimas seis horas en la Universidad de Oxford estudiando política comercial internacional con la idea de trabajar en políticas públicas”.

Un mes después de su regreso de Oxford el acto terrorista el 11 de septiembre disuadió a Huffman-Gilreath de regresar a Washington D.C. y continuó su vida en el noroeste de Arkansas con su familia.

“Mis padres nos criaron a los dos para que estuviéramos muy involucrados en nuestra comunidad, como voluntarios, como tutores, enseñamos a personas aprender el inglés como un segundo idioma”, explicó Huffman-Gilreath. “Hemos trabajado no solo con nuestra iglesia sino también con grupos cívicos, sólo para contribuir a la comunidad. Como era la filosofía de mis padres, si tienes algo, se supone que debes compartirlo. Eso simplemente continuó en mi carrera para traerme aquí”.

Un tema legislativa important para Huffman-Gilreath es los beneficios de SNAP

“Arkansas tiene una forma muy anticuada de administrar los beneficios de SNAP y si un beneficiario o solicitante tiene más de $2500 en activos, no puede calificar para SNAP”, explicó Huffman-Gilreath. “Soy una exbanquera y sé que una de las únicas formas en que puede ayudar a sacar a las personas de la pobreza o situaciones extremas es permitirles que comiencen a ahorrar… Quiero eliminar ese límite. Ese límite se estableció en los años 70 y no ha cambiado y $2500 en los años 70 podrían comprarle un automóvil nuevo, ahora no. Ese número realmente ha cambiado en lo que respecta al poder adquisitivo”.

De hecho Huffman-Gilreath quiere usar su experiencia para apoyar y mejorar la infraestructura del estado. Al ver cómo el estado y el gobernador manejaron la pandemia, Huffman-Gilreath reconoció que los trabajadores esenciales fueron más afectados.

“Hubiera hecho más”, dijo Huffman-Gilreath del gobernador. “Los trabajadores esenciales fueron golpeados muy, muy fuerte. He luchado y he expresado un poco mi frustración por cómo no cuidaron a los trabajadores esenciales”.

Aunque Huffman-Gilreath ha estado agradecida de que el gobernador no haya levantado restricciones como en Missouri, ha estado preocupaba que los niños volvieran a la escuela.

“Mi madre es una maestra jubilada”, explicó Huffman-Gilreath. “Muchos maestros están envejeciendo y la asistencia médica de los maestros es una de las más caras. Sus costos de seguro médico son muy elevados. Sabemos que los niños pueden contraerlo y sabemos que lo transmiten y los abuelos cuidan a muchos niños después de la escuela. Tengo algunas preocupaciones reales sobre lo que continuaremos viendo en cuanto a que nuestros números aumenten”.

Huffman-Gilreath tiene esperanza por el futuro de Arkansas. La candidata cree que hay algunos pasos muy sencillos que el estado puede tomar para ayudar a los más vulnerables, así como para sacarnos del puesto 50 en muchas clasificaciones. Huffman-Gilreath quiere amplificar las voces de sus constituyentes.

“Estoy lista para estar ahí para ayudar a promover y abrir la puerta y fomentar mucha actividad cívica”, dijo Huffman-Gilreath. “No sé todo lo que la comunidad necesita o desea, hago muchas preguntas y, si me equivoco, necesito personas que estén dispuestas a hacérmelo saber… Sé que no puedo cambiar todo por mí misma, pero como individuo quiero que sepan que me importa”.

Puedes visitar la página de Facebook de Huffman-Gilreath https://www.facebook.com/JeneForArkansas/ o su sitio de web https://www.jeneforarkansas.com/welcome para aprender más sobre su campaña.