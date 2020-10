Ronetta Francis: defensora de los derechos de los trabajadores

BENTONVILLE— Para muchos candidatos políticos la llamada para una posición pública puede llegar de repente o llegar lentamente a través de años de trabajo comunitario. Para la candidata senatorial para el distrito uno, Ronetta Francis, su campaña fue motivada por un deseo de hacer más para su comunidad.

“Esta es mi primera candidatura a un cargo político”, dijo Francis. “He participado en trabajo comunitario como miembro de una variedad de organizaciones de servicios diferentes”.

Aparte de su trabajo comunitario Francis tiene experiencia personal y profesional que le da una ventaja en saber cómo representar a los minoritarios.

“Como esposa, madre, profesional, abogada laboral y propietaria de una pequeña empresa, realmente entiendo las luchas que enfrentan muchas familias en este distrito y en todo el estado y, simplemente, lo que me motivó a postularme es la representación”, explicó Francis. “Hay una gran parte del distrito uno, incluyéndome a mí, que he estado sin representación en nuestra legislatura estatal durante más de una década y para evitar la privación del derecho al voto o una mayor privación del derecho al voto de cualquier persona o grupo de personas, creo que es importante que todos los constituyentes, independientemente de su raza, su origen étnico, género o nivel de ingresos, debe tenerse en cuenta ya que la legislatura se ocupa de las leyes que afectan a nuestra comunidad”.

De hecho Francis ha trabajado específicamente en la defensa de derechos laborales y trabajo contra la discriminación, tal cual ha resultado en un gran interes en aprobar leyes que protegen minoritarios contra discriminación.

“Me apasiona extraordinariamente aprobar el proyecto de ley sobre delitos de odio que se le propuso al gobernador este verano”, dijo Francis. “Esta no es la primera vez que se presenta un proyecto de ley sobre delitos de odio, se presentó en 2017 y fracasó. En realidad, mi oponente votó en contra de aprobar el proyecto de ley sobre delitos de odio”.

La ley haría que individuos que cometen delitos debido a raza, identidad, religión u orientación sexual, se impondrán mayores penas por ello en parte porque demuestran un nivel acelerado de intención delictiva.

“La aprobación del proyecto de ley sobre delitos de odio no solo protege a las familias, sino que también protege a las comunidades porque envía un mensaje de que este tipo de delitos recibirán penas aceleradas, penas reforzadas, lo que, con suerte, tendrá un efecto disuasorio y motivará a las personas a no participar en este tipo de delitos”, explicó Francis. “También tiene un efecto positivo en nuestra economía porque hay empresas que se niegan a hacer negocios en este estado, en este distrito porque no tenemos esa legislación, porque no hemos demostrado ser abiertos y acogedores y acogedores con todas las personas”.

En relación a los derechos de minoritarios, Francis ha estado vigilante en cómo el estado y empresas han tratado a residentes Latinx y Marshalés durante la pandemia.

“Creo que podríamos habernos movido mucho más rápido e incluso de manera proactiva en lo que respecta a los esfuerzos de divulgación a diferentes comunidades, particularmente la comunidad Latinx y la comunidad Marshalés, asegurándonos de que la información se relacione con los pasos que todos podrían tomar para detener el virus, para evitar la transmisión, asegurándose de que la información se traduzca en información que pueda distribuirse y difundirse y absorberse fácilmente en todas las comunidades al mismo tiempo”, dijo Francis. “Creo que ese retraso y esa información y difusión contribuyeron en gran medida al impacto desproporcionado que tuvo el virus en nuestras comunidades latinx y marshalés”.

Aunque Francis reconoce que algunos empleadores tomaron pasos positivos para proteger trabajadores, también dijo que algunos empleadores podrían necesitar mucho apoyo para hacerlo mucho mejor.

“Entiendo la demanda económica de asegurarnos de que las familias de todo el país tengan acceso a las carnes y los suministros que necesitan para vivir y sobrevivir”, dijo Francis. “También creo que no podemos sacrificar vidas humanas por el comercio y las ganancias”.

Además de los derechos de los trabajadores y la aprobación de la legislación sobre armas, Francis es apasionada por los derechos de propietarios e inquilinos, particularmente cómo se relacionan con los derechos de los inquilinos.

“Arkansas es el único estado que no tiene un estándar mínimo de habitabilidad”, explicó Francis. “Los inquilinos no tienen ningún derecho cuando se trata de exigir un espacio que sea seguro y habitable y no haya recursos contra los propietarios. Hay formas en que los propietarios pueden obtener ganancias y hacer negocios sin dejar de cuidar a las personas a las que proporcionan vivienda. Es una cuestión de dignidad y de hacer lo correcto”.

Durante la pandemia Francis ha continuado conectando con la comunidad hacia citas virtuales de café con la candidata. Anticipa a continuar este sistema de comunicación para escuchar a los constituyentes.

“Si soy elegida, tendrá un aliado, un partidario, un defensor”, afirmó Francis. “Es posible que no pueda obtener todo lo que usted desea, al igual que con todos los demás, pero puedo garantizar que escucharé sus preocupaciones, defenderé en su nombre y haré todo lo posible para asegurar que las leyes y los reglamentos son justos y que todos tendrán voz”.

Puedes visitar la página de Facebook https://www.facebook.com/RonettaForArkansas/ o su sitio de web http://www.ronettafrancis.org/?fbclid=IwAR0__INJvXIX6xQJcc9IxJXPqFsmj3Mrc-Ce0BboPY_c6rxILZ5IebreeOI o mandarle un correo electronico ronetta@ronettafrancis.org