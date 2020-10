Michael Bennett-Spears: candidato trabajador

SILOAM SPRINGS— En Arkansas hay 100 representantes del estado que sirven como abogados para los residentes. Este año hay más esfuerzo por diferentes profesionales para ganar posiciones políticas. Desde maestros, bomberos, trabajadores sociales y servidores.

Michael Bennett- Spears es un servidor nacido en Arkansas de una familia trabajadora. Bennett-Spears ha vivido en el noroeste de Arkansas por varios años y tiene dos años en el distrito 87 del estado.

“La razón principal por la que me postulo es porque veo la necesidad de un liderazgo diferente en Arkansas”, dijo Bennett-Spears. “Cuando miras la lista actual de representantes, no veo personas que representen a los trabajadores manuales, a los habitantes promedio de Arkansas, personas que se ven, piensan y viven como la mayoría de nosotros”.

Bennett-Spears ha dicho que su campaña se centra en atención médica asequible / accesible, escuelas sólidas, educación bien financiada, comunidades sólidas y salarios justos. Su experiencia personal ha sido una gran inspiración para luchar por estos derechos.

“Creo que todos esos son temas muy queridos como alguien que se ha pasado la vida trabajando para obtener propinas porque soy mesero en un restaurante”, explicó Bennett-Spears. “Así que definitivamente conozco la lucha para poder pagar la atención médica y sé lo importante que es recibir un salario digno [y] justo”.

Siendo un mesero que sufrió la falta de preparación por parte del estado, Bennett-Spears reconoce las faltas en el sistema de desempleo.

“Sé que como individuo que el 17 de marzo que no había estado desempleado en su vida adulta, de repente me encontré en una situación completamente fuera de mi control y desempleado y a merced de la línea de desempleo, llegando allí y descubriendo que esta cosa simplemente asumiste que iba a funcionar porque se suponía que debía hacerlo y has invertido dinero y todos te dicen que es bueno, para llegar allí y descubrir que el sistema está completamente roto”, dijo Bennett-Spears. “Para llegar allí y encontrar, ‘sólo tiene que llamar a este número y puede solicitar y puede recibir sus beneficios’, pero no puede comunicarse con la línea telefónica porque está ocupado. Las oficinas están cerradas porque es una pandemia y entonces, ¿qué haces?”

De su experiencia manejando la situación solo, Bennett-Spears tomó la oportunidad de ser líder para los que fueron afectados por la cerrada del estado y compartió cómo fue que pudo comunicarse con alguien del estado para poder recibir sus beneficios.

“Hubo ineficiencia y falta de preparación”, afirmó Bennett-Spear. “Cuando seguíamos escuchando declaraciones, ‘oh, estamos haciendo esto, estamos usando este dinero para impulsar el sistema de desempleo’, pero nada cambiaba. Creo que no solo debemos generar ideas, sino implementarlas de una manera que funcione y sea eficiente. Sabíamos de COVID mucho antes de que llegara a Arkansas. Deberíamos haber estado poniendo planes en el momento en que supimos que vendría. En el momento en que obtuvimos el primer caso, al menos deberíamos haber tenido algo en las obras, si no completamente construido para cuando llegara a nosotros, de modo que cuando nos llegaran, no nos tomarán desprevenidos, lo cual es que pasó”.

Para Bennett-Spears la atención médica es algo bien personal para él, quien ha perdido sus padres por falta de acceso médico adecuado.

“Perdí a mi papá cuando estaba en el último año de la escuela secundaria”, explicó Bennett-Spears. “Como éramos pobres, no podíamos pagar un seguro médico y, por lo tanto, él no recibió la atención médica que necesitaba. Falleció después de una enfermedad muy prolongada y nos enteramos dos días después de su muerte que en realidad tenía un cáncer que hubiera sido curado si lo hubieran diagnosticado a tiempo. También recibimos una llamada que le negaron Medicare y Medicaid que posiblemente le hubieran proporcionado la cobertura que necesitaba, excepto que hubo un descuido en su papeleo. Lo que quiero ver es una legislación que elimine todos los trámites burocráticos, que maximice la eficiencia de nuestro sistema para que las personas no se pierdan la atención médica crítica que necesitan”.

Otro derecho en que Bennett-Spears tiene interés en defender es los derechos de inquilinos.

“Creo que es repugnante que Arkansas tenga algunos de los peores derechos de inquilino del país. Recientemente vi un artículo que salió de Springdale donde la gente vivía en apartamentos donde había moho y daños por agua y no tenemos protecciones para eso, no tenían otra opción”, dijo Bennett-Spears. “Tenemos que poner esas protecciones en su lugar. Por lo menos un requisito mínimo de habitabilidad, donde no puede tener moho, necesita tener electricidad, agua corriente, estructura sólida, sus pisos no deben estar derrumbándose, debe tener aire acondicionado porque en el verano en Arkansas eso es literalmente una cuestión de vida o muerte para algunas personas. No se trata de pedir mucho, no se trata de pedir estas grandes cosas locas, solo se trata de brindar un servicio mínimo”.

Bennett-Spears estaba muy emocionado sobre la idea de ir casa a casa para presentarse a los constituyentes del distrito 87, pero, por la pandemia y precauciones contra la propagación del virus, Bennett-Spears ha tomado a medios sociales para conectarse con la comunidad. El candidato se ha conectado con líderes en la comunidad para maximizar la variedad de voces mientras minimiza el riesgo de COVID-19.

““Escuchas muchas veces ‘bueno, no nos hablan’ y luego vas con estos líderes comunitarios y tengo sus números de teléfono, correos electrónicos, amigos de Facebook, no fue difícil conectar con ellos y les digo ’ Oigan, se han acercado a ustedes’ y dicen ‘ no, en realidad no hemos escuchado nada de su oficina ‘”, explicó Bennett-Spears de la falta de comunicación entre comunidades minoritarias y representantes.

Aunque su experiencia en organizaciones ha sido primariamente en la comunidad LGBTQ, como un hombre gay, de una familia trabajadora, Bennett-Spears tiene la experiencia del mundo real para saber qué son las necesidades del residente promedio y el sentido de escuchar las voces de minoritarios.

“Tu voz es tan importante como la de cualquier otra persona”, afirmó Bennett-Spears. “Eres una fuerza impulsora en esta área. Es importante que se involucre. Vote si puede. Vote por las personas que lo apoyarán, preste atención a esos candidatos. Ahora hay muchos candidatos en el noroeste de Arkansas que serían grandes aliados. Usa tu voz, tienes el poder de mejorar el mañana y podemos hacerlo juntos”.

Puedes visitar la página de Facebook de Bennett-Spears https://www.facebook.com/pg/MichaelForArkansas/about/?ref=page_internal o su sitio de web http://www.michaelforarkansas.com

Puedes llamar o mandar mensaje a su número telefónico a (479)323-0050.