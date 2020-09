Candidata Daisy Bonilla habla sobre su campaña

BENTONVILLE — El lunes pasado una candidata para representante del estado para el distrito 93 en Bentonville, Daisy Bonilla, participó en una entrevista dirigida por el editor del Northwest Arkansas Democrat-Gazette, Rusty Turner. Bonilla y su competidor, Jim Dotson, fueron invitados a la entrevista pero Dotson negó participar. Lo siguiente es preguntas sobre la campaña de Bonilla y sus respuestas.

¿Por qué eres candidata? ¿Y cuál es su máxima prioridad legislativa en la próxima sesión?

La razón por la que me postulo es [para] mis clientes. Soy trabajadora social y mi punto principal por el que me postulo. Solía ​​trabajar con víctimas de abuso infantil y sus familias y fue realmente descorazonador cuando el equipo con el que solía trabajar se esforzaba mucho en hacer justicia a estas familias. En particular, tengo esta imagen de esta niña pequeña con la que solía trabajar y que venía por segunda vez y tal como están escritas nuestras leyes, los delincuentes tienen más derechos que las víctimas. Como trabajadora social que ha trabajado en educación y atención médica, al comienzo de la vida, al final de la vida, me doy cuenta de que nuestra legislatura, algunos de ellos, están haciendo algunas leyes y no se dan cuenta de cómo afectan a las personas sobre el terreno. Creo que necesitamos más personas con antecedentes diversos para ayudar a legislar para que sepamos cómo estas leyes afectan a nuestra comunidad. Mi primera prioridad que tendría, dado COVID y donde estamos, para mí también soy terapeuta, estamos pasando por un evento traumático en este momento con COVID-19. Nuestros trabajadores esenciales están manejando ese trauma aún peor. Creo que realmente necesitamos aprobar una iniciativa que proporcione servicios de salud mental gratuitos para los trabajadores esenciales, incluidos los maestros.

¿Cuál es su evaluación de la respuesta estatal a la pandemia de coronavirus y qué, si acaso, le hubiera gustado que se hiciera de manera diferente?

Aprecio que nuestro gobernador haya emitido un mandato de máscara en todo el estado, sin embargo, creo que llegó un poco demasiado tarde. Para mí, creo que si realmente hubiéramos cerrado nuestro estado, si realmente hubiéramos tratado de aplanar la curva antes, no habríamos perdido tantas vidas, no habríamos tenido un golpe tan duro para nuestra economía. En mayo tuve la oportunidad de reunirme con los CDC junto con el resto del grupo de trabajo Latinx del noroeste de Arkansas. Nos reunimos con ellos porque estaban aquí para reunirse con las comunidades en el terreno para ver cómo el COVID-19 los estaba afectando. Y evaluaron que teníamos una comunicación inconsistente y cómo estábamos comunicando la gravedad de la situación a nuestra población y que teníamos comunidades realmente afectadas por COVID-19, por lo que no entiendo por qué mi oponente Jim Dotson, quien no es Aquí, me gustaría escuchar su respuesta por qué propuso que la financiación que se les iba a proporcionar se redujera a la mitad. Creo que necesitamos legislaturas que entiendan que cuando nos ocupamos de las comunidades vulnerables y protegemos su atención médica, todos nos beneficiamos.

¿Crees que el gobernador Asa Hutchinson y el departamento de salud del estado se extralimitaron en su autoridad al elaborar su respuesta a la pandemia y, por favor, explique su respuesta?

Creo que en tiempos de crisis necesitamos liderazgo que nos ayude a guiarnos. Si la ciencia no miente, estamos perdiendo vidas, algunas personas necesitan más orientación que otras. Creo que si tuviéramos una respuesta ordenada, creo que habríamos manejado esto mucho mejor si esto hubiera sucedido antes.

Turner también le preguntó a Bonilla su opinión de temas que aparecerán en la boleta de este noviembre.

Tema uno: Continuar con la recaudación del impuesto sobre las ventas y el uso del medio por ciento para el sistema de carreteras del estado, las carreteras del condado y las calles de la ciudad.

Lo apoyo porque Bentonville y el noroeste de Arkansas están creciendo y necesitamos infraestructura para apoyarnos. Necesitamos que las familias puedan ir a trabajar, necesitamos que los estudiantes puedan ir a la escuela, y debemos ser prudentes al trabajar con todos los niveles de gobierno para asegurarnos de no gastar demasiado, para asegurarnos de que estamos usando nuestros recursos sabiamente, aprovechando que estamos aprovechando nuestros dólares de impuestos y que no estamos, por ejemplo, rehaciendo baches después de cada lluvia en Bentonville. Vemos que todo el tiempo en la frontera de Bella Vista estamos rehaciendo una rotonda. Estamos invirtiendo millones en, ese dinero se puede invertir mejor en proyectos comunitarios, estamos en una crisis en este momento y estamos tratando de reconstruir. Creo que debemos ser sabios sobre cómo gastamos.

Tema dos: La Enmienda de Límites de Término de Arkansas.

Creo que necesitamos reevaluar nuestros límites de mandato. Crecemos constantemente, evolucionamos constantemente y creo que nuestra legislatura también debe hacerlo. Y si no es así, creo que debemos tener límites de mandato para que no tengamos las mismas personas que nos representen, que tengamos diversas voces en la mesa para tomar decisiones para nuestra comunidad.

Turner continuó sus preguntas alrededor de proyectos posibles como uno de delitos de odio.

“Creo que, como mujer de color, como trabajadora social, veo cómo la discriminación afecta a mis clientes y creo que debemos respaldar nuestros valores con nuestras leyes, deben reflejar nuestra posición”, explicó Bonilla sobre sus razones por apoyar el proyecto.

Otro proyecto posible fue sobre la educación y cómo ella piensa asegurar que el estado de Arkansas cumple con los estándares de la constitución de Arkansas para proporcionar una educación adecuada y equitativa.

“ No estábamos haciendo lo suficiente antes para brindarles suficiente apoyo, lo estamos haciendo aún menos ahora”, dijo Bonilla en respuesta. “Necesitamos mucho más apoyo para asegurarnos de que todos los niños puedan prosperar y tener éxito a través de la educación”.

En respuesta a cómo ella piensa priorizar gastos, Bonilla dijo que quiere ayudar negocios pequeños después de la pandemia.

“Estamos reconstruyendo”, dijo Bonilla. “Necesitamos que las pequeñas empresas vuelvan a ponerse en pie, tenemos que ayudar a las familias trabajadoras”.

Bonilla también notó como Dotson apoyó un proyecto de ley legislativo que dio 163 millones de dólares a una cárcel privada.

“No creo que debamos invertir en jaulas, deberíamos invertir en personas”, dijo Bonilla. “Creo que podríamos usar mejor ese dinero para crear programas de empleo, refugios para personas sin hogar, centros de abuso de sustancias, financiar la educación. Tenemos dinero allí, pero lo estamos asignando a los lugares equivocados. Ser más sabios en cómo lo hacemos e invertir en Arkansas”.

De manera similar, en respuesta a una pregunta sobre la adicción y cómo solucionarla, Bonilla dijo que los legisladores tienen que investigar maneras para financiar programas de rehabilitación.

En sus declaraciones finales, abarcó su enfoque de la legislación con esto: “Creo en Bentonville, creo en nuestra comunidad, creo en Arkansas”.

Alden Cruz

acruz@nwadg.com