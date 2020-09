Sean Simons- Candidato para justicia de la paz del condado de Washington

SPRINGDALE — Con campañas políticas en plena marcha es importante recordar que las elecciones nacionales no son las únicas que ocurren este noviembre. En Springdale candidatos están extendiendo la mano a la comunidad Latina. Sean Simons, un candidato por justicia de la paz para el condado de Washington, dice que a parte de participar en eventos comunitarios también se ha conectado con varios miembros de la comunidad hispana y hasta está poniendo esfuerza para aprender Español.

“Lo más importante que espero lograr es la transparencia” explicó Simons. “Quiero estar disponible para los electores, que deberían estar en todos los funcionarios electos pero la transparencia va en ambos sentidos. Responder a las preguntas cuando te las hacen es una cosa, pero también traer información y publicarla”.

Simons quiere ser un recurso directo para la comunidad latina y es por eso que está comunicándose con una persona que podrá traducir e interpretar por lo mientras en lo que se dedica a aprender el Español.

“Hablé español hasta los cuatro o cinco años y luego me mudé a un área donde no se hablaba español y perdí mucho”, explicó Simons que ya lleva unos meses aprendiendo. “Espero no depender de otra persona, sino asumirlo sobre mis propios hombros al aprender el idioma y ser capaz de hablar con fluidez con mis propios electores. Tomará tiempo, pero ya me he comprometido a hacerlo porque a.) Es un idioma hermoso y b). Quiero que mis hijos sean bilingües y por eso quiero que aprendan de mí. No puedo confiar en que otra persona ponga sus servicios a mi disposición”.

Simons quiere estar disponible al público pero también quiere asegurar que la información del tribunal de quórum está disponible hacía más formas de accesibilidad. Una de estas formas de accesibilidad es traducir los videos de las reuniones del tribunal de quórum.

“Siento que se necesitaría muy poco trabajo para poder [interpretar] los videos”, dijo Simons. “No sé por qué ese no es un servicio que ya se ofrece, pero definitivamente creo que es algo que debería ser accesible. Todas las comunicaciones o transmisiones públicas deben ser verdaderamente accesibles”.

Otra meta para Simons si gana la posición de justicia de la paz es contribuir su experiencia en responsabilidad fiscal.

“Mi trabajo se centra en la mitigación de riesgos, estoy en seguros, pero también en responsabilidad fiscal”, explicó Simons. “Proteger sus bienes, asegurarse de que sus bienes funcionen para usted, no gastar más de lo que gana, lo que debería ser cosas de sentido común”.

Sin embargo, Simons reconoce cuando hay gastos necesarios para proveer servicios esenciales para la comunidad como transporte público.

“Creo que los servicios que brindan [Ozark Regional Transit] son cruciales, especialmente cada vez que ves una área metropolitana que está creciendo tan rápido como nosotros”, dijo Simons, notando que tener un vehículo no es viable para todos. “Creo que ORT y otros actores del transporte público son cruciales para cualquier comunidad que esté creciendo como nosotros. Me di cuenta de que el condado en realidad redujo los fondos para ORT y creo que hay dos partes. Creo que el condado estaba buscando decisiones conscientes del presupuesto … pero creo que también debería estar en línea con los servicios que se ofrecen. Sentían que tal vez estaban pagando más de lo que les correspondía”.

Simons entiende las decisiones difíciles que van con la posición de justicia de la paz y tiene confianza que puede ser exitoso. Aunque admitió que tiene confianza que su competición tiene intenciones buenas, Simons quiere ver sus valores representados en el tribunal. Por ejemplo Simons apoya a la policía y valores tradicionales que son más representativos del conservatismo pero también entiende que siempre hay espacio para mejorar la comunidad.

“La mayoría del condado está diciendo ‘No queremos la anarquía, pero las cosas deben cambiar’, ‘No queremos la violencia, pero estamos insatisfechos con el status quo’, explicó Simons. “Es una excelente respuesta siempre se debe hacer algo al respecto. Es alentador ver que la confianza de algunos de nuestros grupos demográficos minoritarios comienzan a expresarse”.

Aunque Simons no es originalmente de Arkansas, todavía abraza la diversidad y comunidad del noroeste de Arkansas y de Springdale.

“He sido parte de Springdale durante casi diez años y elegí a Springdale” dijo Simons. “Lo elegí debido a su diversidad y sentí que Springdale tenía el mayor potencial para ser representativo de grandes áreas metropolitanas. Sentí que Springdale ya estaba abordando las oportunidades y obstáculos de la diversidad antes de que se convirtieran en temas candentes. Cuando miro a Springdale…. Veo más esperanza. Más cosas que nos unen que nos separan”.

Lo puedes contactar a su correo electrónico SeanMSimons@yahoo.com para cualquier pregunta sobre su campaña.

Alden Cruz

acruz@nwadg.com