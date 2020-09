Randall Harriman: candidato para el consejo de la ciudad de Springdale

SPRINGDALE— La ciudad de Springdale es una de las ciudades de más rápido crecimiento en Arkansas pero no siempre era tan diversa. El candidato para el consejo de la ciudad, Randall Harriman, ha vivido en Springdale desde su niñez y lo ha visto crecer.

“Una de las cosas más importantes fue ir a los parques y salir con amigos”, dijo Harriman de su niñez pero lo más significado era el coro. “Estar en el coro era lo más importante. Es en lo que realmente encuentro alegría en el canto y en el entretenimiento… Yo estaba en el tablero del Centro de Arte de los Ozarks… Soy un gran defensor de las artes. Esa sería una de las formas en que tengo la intención de continuar la tradición”.

Otra tradición que Harriman quiere avanzar como parte del consejo es las relaciones de negocios. Como banquero Harriman ha tenido la oportunidad de conocer dueños de negocios locales de todas culturas.

“En el futuro, pensé que podría ser una buena oportunidad para hacer una reunión mensual con los representantes comerciales de los Hispanos y los Marshalés”, dijo Harriman. “Personas de la comunidad pueden venir a una mesa redonda y expresar historias de éxito, expresar las dificultades que enfrentan, eso es algo con que puede ayudar la cuidad”.

Harriman quiere mantenerse disponible a la comunidad y quiere asegurar que residentes que quizás no hablan inglés perfectamente pueden comunicarse con él.

“Hay muchas cosas que puedo hacer a través del traductor de Google para cerrar esa brecha en un correo electrónico y poder transmitir el mensaje y escuchar lo que tienen que decir, pero también [quiero] obtener traductores que nos ayuden en [momentos de] cara a cara si hay una barrera de idioma allí”, explicó Harriman.

Otra pasión para Harriman es su apoyo para el departamento de policía.

“Nuestro entorno actual en los Estados Unidos muestra lo que sucede cuando la policía no está respaldada”, dijo Harriman. “Cuando no tienes una buena fuerza policial, tu ciudad no es segura. Y como he dicho, queremos un lugar seguro, queremos un ambiente seguro, así que el ambiente político actual ha llegado a donde me siento como un defensor de la policía”.

Harriman ha contactado el jefe de la Fraternidad de Policias y ha prometido apoyar la policía al 100%.

“Nunca pensé que tendría que parar y decir que apoyo a la policía por encima de otras cosas en las que estaría corriendo, pero este año me ha llevado a ser [esa persona]”, dijo Harriman. “Siento que nuestro departamento de policía es diverso y son comprensivos, no quieren meter a la gente en la cárcel, ese no es su trabajo, su trabajo es protegernos y cuando algo se sale de control es cuando eso sucede. Siento que vivimos en un lugar tranquilo y creo que nuestro departamento de policía hace un buen trabajo. Siempre hay margen para mejorar. Creo que podemos mejorar agregando profesionales de salud mental, pero no a expensas de deshacernos de los oficiales. Creo que es un buen compromiso atraer a más personas para que puedan ayudar”.

Además, Harriman ha considerado organizar una formación en sensibilidad cultural para varios trabajadores municipales.

“El otro día estuve hablando con la gente sobre la formación [para] todos los miembros del consejo de la ciudad para pasar por una capacitación en sensibilidad cultural, [yo] podría decirles algo que no pienso que es ofensivo, pero puede ser ofensivo y no lo sé”, explicó Harriman. “… Creo que es importante que todo el personal de la ciudad tenga este [entrenamiento]. El papel de la ciudad es devolver servicios a la gente por lo que sí hay personas que vienen de diferentes culturas, necesitan tener esas [experiencias y conocimientos]”.

Harriman quiere ver Springdale mostrar inclusión por todos lados.

“Creo que la inclusión es increíble, pero también es una calle de dos sentidos”, dijo Harriman. “Creo que queremos incluir a todos, pero las personas que queremos incluir también tienen que venir a la mesa. Creo que eso es lo que sería bueno en estas discusiones de mesa redonda, cómo unimos a nuestras comunidades… Todavía no somos un grupo inclusivo pero quiero llegar allí”.

Puedes seguir la página de la campaña de Harriman https://www.facebook.com/VoteRandall/ y también puedes mandarlo un correo electrónico RandallJHarriman@outlook.com.

“No quiero que se sienta como solo quiero su voto y luego no volveré a hablar con usted”, dijo Harriman. “Siento que así ha sido en el pasado. Estaré disponible para ellos 24 horas al día, 7 días a la semana, por teléfono o por correo electrónico”.

Alden Cruz

acruz@nwadg.com