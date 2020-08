Conversación comunitario

FAYETTEVILLE— Una manifestación de residentes en contra de la construcción del nuevo edificio del departamento de policía de Fayetteville ocurrió este domingo el 2 de agosto. La división local de las Socialistas Demócratas de América (DSA por las siglas en inglés) y otros cuatro grupos con ideologías similares organizaron la reunión para compartir información y invitaron a residentes a hablar sobre cómo la ciudad puede mejor usar los 37 millones de dólares dedicados para la construcción.

Aunque el evento originalmente fue publicado en Facebook, los organizadores lo quitaron después de que un grupo en apoyo de la policía los encontró y resultó en un cambio de locaciones para evitar un enfrentamiento entre los dos grupos. Este grupo de apoyadores de policía con alrededor de 12 Blancos mayores estuvieron en Walker Park esperando al grupo original sin saber que la manifestación fue cambiada en secreto a Wilson Park en el norte de la ciudad.

“Creo que se transmitió de boca en boca, creo que esa fue la intención”, dijo Marisol, una participante de la reunión. “Creo que la mayoría de nosotros que frecuentamos las protestas intentamos salir y mostrar solidaridad y creo que también protegemos a los más vulnerables en estas protestas”.

Todavía hubo temor sobre la posibilidad que iba aparecer antagonistas así que un equipo de seguridad y médicos aficionados estuvieron presentes.

“Si alguien aparece y comienza a ser antagónico, por favor no les hables”, dijo el líder de seguridad. “Eso no es lo que estamos buscando hacer aquí. No los involucres. Notifique a alguien si ve a alguien que lo incomode. Si la policía se presenta, nos estamos reuniendo aquí pacíficamente. Si pudiera, por favor, me los dirija. Estoy más que feliz de hablar con ellos”.

Los organizadores dirigieron a todos a seguir los precauciones de distanciamiento social, incluso el uso de mascarillas. Ellos también proporcionaron desinfectante y agua para todos y hasta tuvieron una mesa para registrar gente para votar.

La reunión se basó en la reunión del 24 de julio sobre la construcción de una nueva sede de la policía que, según los organizadores, excluyó a propósito a muchos residentes. Como movimientos a través del país, los organizadores socialistas quieren desfinanciar a la policía y dedicar los fondos en programas para la comunidad, pero las demandas han crecido todavía más.

“Afirmamos y apoyamos los objetivos para ayudar en la abolición que son 1.) para desfinanciar a la policía; 2.) desmilitarizar comunidades; 3.) eliminar a la policía de las escuelas; 4.) liberar a las personas de las cárceles y la cárcel; 5.) derogar las leyes que penalizan la supervivencia; 6.) invertir en autogobierno comunitario; 7.) proporcionar viviendas seguras para todos; 8.) invertir en cuidados no policías”, dijo una representante con DSA. “El objetivo final de estas reformas no es crear una policía o cárceles mejores, más amigables y más orientadas a la comunidad, sino que esperamos construir hacia una sociedad sin policía o cárceles donde las comunidades estén equipadas para garantizar su seguridad y bienestar. Ya no podemos soportar la opresión ejercida sobre los negros por las manos de un estado policial supremacista, misógino, imperialista y capitalista. Las demandas de reformas menores han quedado sin respuesta y han demostrado su ineficacia por demasiado tiempo”.

El hecho de abolición ha sido el nuevo paso en el movimiento progressivo que ha definido el verano de 2020. Aunque abolición es visto en hechos grandes, un activista, Blake Worthey, explicó cómo también tiene que ver con hechos pequeños.

“El trabajo de abolición es un trabajo duro”, dijo Worthey. “El trabajo de abolición requiere que usted separe la idea del castigo de sus ideas de justicia y las reemplace con honor y responsabilidad. El trabajo de abolición exige que observemos y tengamos en cuenta cómo nos ha formado la violencia. La abolición funciona en el desmantelamiento del colorismo”.

Aunque el movimiento de Black Lives Matter empezó con la defensa de personas Negras contra brutalidad policial, el movimiento ha avanzado en reconociendo que el problema es de colorismo y una sistema policial corrupta. En comunidades inmigrantes el colorismo y policía corrupta puede ser difícil a enfrentar..

“Esas conversaciones siempre son un poco difíciles”, dijo un joven latino presente para la manifestación. “Nuestros padres, muchos de ellos siendo de primera generación, tienen la idea general de que [la policía] están aquí para hacer un trabajo, pero en realidad hay muchos más prejuicios y muchas más interacciones que complican el “servicio y proteger” que nuestros padres y las generaciones mayores en nuestras familias no entienden completamente”.

No solo es en comunidades Latinx pero varias comunidades inmigrantes como en comunidades asiáticas también.

“Creo que es porque no nacieron aquí… lo han experimentado mucho peor, lo sé, así que están muy contentos y se conforman por lo que pueden conseguir aquí, que es una vida tranquila y fácil”, dijo una joven mujer asiática, Kasey. “No quieren involucrarse, no quieren cuestionar porque eso es lo que se les ha enseñado a hacer, asimilarse en la sociedad. Es la salida fácil y lo respeto. Lo entiendo desde su punto de vista”.

Para un grupo de jóvenes presente para la reunión el desmantelamiento de colorismo y educación dentro de sus comunidades inmigrantes es una responsabilidad personal pero también una meta difícil.

“Creo que explicarlo… en el contexto de nuestras comunidades y cómo afecta a los más marginados en nuestras comunidades”, dijo Marisol sobre cómo pueden explicar colorismo. “No creo que sean las personas Negras las que deberían estar haciendo el trabajo de campo emocional. Creo que depende de nosotros, creo que es nuestro trabajo aquí”.

”Creo que últimamente es preguntándonos a nosotros mismos cómo vamos a llegar allí”, dijo Ángel, un participante de la reunión. “Mirando a nuestros propios primos, hermanas y tías de piel oscura y comenzando allí. Todos tienen esos miembros de la familia y todos los que tienen esas experiencias que quizás no sepan es perpetuando el racismo y el colorismo mediante bromas que hacen sobre el color de la piel de alguien o los nombres que dan que realmente no parecen racistas como negrita o negrito”.

Para Marisol en instantes como esos no lo debes descartar porque sus intenciones no fueron tan malas o piensan que es una broma, todavía deben decir algo.

“Ahí es donde se encuentra gran parte de esto con todos los chistes que se hacen”, continuó Ángel. “No se dan cuenta de que esa es la base del triángulo que es el racismo que es la muerte. Comenzar allí les abrirá la mente para comprender cómo la policía pensará que está bien matar a alguien porque son más oscuros”.

La reunión terminó con conversaciones sobre educación y programas comunitarios. Educadores y directores de programas presente durante la reunión se conectaron con esperanza a crear programas y conferencias para jóvenes en el noroeste de Arkansas.

Alden Cruz

acruz@nwadg.com