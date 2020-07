SPOTLIGHT: Alan “Toxic” Rodríguez

SPRINGDALE— El verano 2020 ha sido un tiempo de expresar las emociones, la comunidad del noroeste de Arkansas ha intentado liberarse de la pandemia con el arte. Uno de los artistas responsable por este ambiente creativo es Alan ‘Toxic’ Rodríguez de Fayetteville. Rodríguez ha vivido en Arkansas por la mayoría de su vida con su madre y hermanos y ahora está persiguiendo sus sueños de compartir sus visiones artísticas con la comunidad.

“Como niño siempre dibujaba”, dijo Rodríguez. “Mi madre me dejó dibujar en las paredes, siempre me apoyó y me permitió expandir mi curiosidad artística”.

Veronica Razo, la madre de Rodríguez, siempre ha apoyado su hijo en su arte.

“Si alguien necesitaba una gran pintura, ella siempre diría, ‘mi hijo puede pintar eso’”, dijo Rodríguez. “A veces sería un reto, pero definitivamente ella me mantuvo motivado”.

Este verano Rodríguez trabajó con el Museo de Crystal Bridges para el Campaña de Conexión Social. Rodríguez diseñó una tarjeta postal y la recreó en forma de un mural portable. Los postales creados por Rodríguez y los otros artistas fueron compartidos por la comunidad para expresar agradecimiento para los trabajadores médicos luchando contra COVID-19. Aunque Rodríguez no tiene un estilo definitivo, su medio preferido es pintura en aerosol.

“[Empecé] en pintura aerosol bastante joven”, explicó Rodríguez. “Me encanta el graffiti, los murales, las cosas que la gente puede hacer con pintura aerosol”.

En su reciente proyecto Rodríguez usó pintura en aerosol para crear un mural de la soldado que falleció en Fort Hood, Vanessa Guillén.

“Estuve motivado a pintar este [mural] porque es casi como un monumento conmemorativo que deja que la gente de Springdale, cuando lo vean, que también se tomen un momento para recordar a este Hispana que murió y que no merecía morir”, explicó Rodríguez. “Solo quería conmemorar su espíritu, como persona, como ser, no como soldado. Me han preguntado bastante por qué no la pinté con un uniforme. No quiero que sea político, no quiero que nadie piense que estoy motivado políticamente”.

Rodríguez encontró en donde hacer el mural de Guillén cuando la dueña del edificio lo contactó por Facebook en respuesta de un puesto en busca de una propiedad para el mural.

“Lo hemos tenido por casi cuatro o cinco años”, dijo Karla Velásquez, la dueña del edificio en donde está ubicado el mural.”Creo que Vanessa necesita justicia y esto puede ayudar a recordar a las personas diariamente que se han cometido crímenes… Estoy haciendo mi pequeña parte al dejar que Alan haga su mural. Creo que es genial que a pesar de que somos una pequeña comunidad estamos usando nuestras voces”.

Rodríguez ha logrado a trabajar con varios negocios y dueños de propiedades en el noroeste de Arkansas como Velásquez y Terra Studios.

“Me han permitido expresarme y colaborar más que nada en piezas que me inspiran y que les inspiran a ellos”, dijo Rodríguez. “Cada vez que tengo la oportunidad de ver [eventos] como lo que sucedió recientemente con Sprayetteville, donde pintaron un montón de murales por toda la ciudad, cosas como esa realmente me inspiran y realmente permiten a los artistas sentir que este es un lugar para hacer arte, este es un lugar donde se abraza el arte. Definitivamente me gustaría ver una dirección en la que tengamos vendedores exactamente como [Velásquez] que estén motivados por la causa y motivados por las pinturas y los artistas de toda la ciudad, lo que creo creará un espacio más agradable para vivir”.

El mural de Vanessa Guillén está ubicado al lado de Don Tomi Tacos y Artists Barber Shop de 990 W Sunset Ave. en Springdale.

Alden Cruz

acruz@nwadg.com