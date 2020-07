Prepárensen para votar

SPRINGDALE — Las elecciones presidenciales se acercan pero recuerden si es ciudadano de los Estados Unidos y es elegible para votar, aún tiene que registrarse para votar. El 5 de octubre es el último día para registrarse en persona o por correo con el sello de la fecha de USPS. Si te cambiaste tu nombre después de casarte o por alguna otra razon tienes que registrate para votar con tu nuevo nombre.

En Arkansas se puede votar temprano empezando el 19 de octubre hasta el 2 de noviembre. Con la pandemia puede ser ideal evitar ir el mero dia del 3 de noviembre y votar cuando hay menos gente.

Aunque el presidente de los Estados Unidos tiene poder sobre el país, es importante recordar que es más probable que el gobierno local afecte a una comunidad. Los líderes locales en estos puestos pueden ayudar a comunicar inquietudes en la escala gubernamental de la ciudad, el estado y la nación.

Unas de las elecciones es la del consejo municipal. Todas las ciudades tienen secciones conocidos como “Wards” que le pertenece a un candidato.

El consejo de la ciudad es el cuerpo legislativo de la Ciudad y está compuesto por ocho miembros del consejo que sirven términos de cuatro años sin límites de términos. Los miembros de la ciudad eligen a dos miembros del consejo en cada una de las cuatro wards de Springdale y son directamente responsables ante la gente. Cada dos años, cuatro escaños en el concejo municipal (uno de cada ward) están disponibles para elecciones en toda la ciudad.

El Consejo establece políticas al aprobar ordenanzas y resoluciones, determina programas, servicios y sus prioridades, y aprueba el presupuesto de la Ciudad. En la ciudad de Springdale un candidato anunció su campaña temprano para Ward 2.

Kevin Flores, es un residente de Springdale nacido en El Salvador y criado en Springdale. El llegó en el año 1995 y ha visto los cambio no solo en Springdale pero en todo el noroeste de Arkansas.

Algunos de los logros de Kevin incluyen graduarse en el 2006 de Springdale High School, unirse a los Marines de los Estados Unidos, donde sirvió fuera del país seis años en lugares como Okinawa, Japón y tomó parte de la seguridad del Ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama.

En el 2016, Flores regresó al noroeste de Arkansas para estar cerca a su familia y asistir a la escuela de leyes en la Universidad de Arkansas. Ahora Flores es un abogado con el Herrera Law Group ubicado en Rogers.

La semana pasada hubo una reunión del consejo municipal en Springdale cuando el miembro del consejo de Ward 2, Rick Evans, tenía su micrófono prendido antes de la reunión y fue escuchado y grabado diciendo “some little mexican lawyer” ( un abogadito mexicano) refiriéndose a Kevin Flores, el candidato para el asiento de Ward 2 que le pertenece a Evans ahorita.

La gente se enojó y no se quedaron calladas. En Facebook había varios comentarios y el video fue compartido varias veces.

Activista, Irvin Camacho escribió en Facebook, “Después de los comentarios racistas de esta noche sobre su oponente Kevin Flores, el concejal de Springdale, Rick Evans, debe renunciar y pedirle disculpas a Kevin.”

En la página de Facebook Kevin for Springdale él escribió “A pesar de los acontecimientos recientes, no he perdido la esperanza ni el amor por nuestra gran ciudad. Springdale no debe definirse por las declaraciones de una persona. He recibido una disculpa. He aceptado la disculpa.”

El sigue la publicación explicando lo que él ve para el futuro de Springdale en Facebook.

“Espero [que] la comunidad latina está poniendo atención a lo que sucedió la semana pasada”, dijo Flores, refiriéndose a lo que dijo Rick Evans. “Si están enojados o preocupados, quiero que voten”.

Kevin tiene ideas para infraestructura, promoción de downtown Springdale y planificación para el futuro con desarrollo de tierras y estrategias económicas.

La próxima semana las aplicaciones abrirán para todos los que quieran un puesto en uno de los cuatro barrios de Springdale. Las elecciones son generales para la comunidad y se puede votar por los cuatro barrios sin importar donde viva en Springdale.

Si tiene que ser residente de Springdale para votar en la ciudad. Pero todas las ciudades tendrán sus propios candidatos de municipios consejeros.

“Por la pandemia les vamos a pedir a la gente que vote usando llamadas telefónicas, mi página web, comerciales, y las redes sociales,” dijo Flores.

La posición es de medio tiempo y seguirá trabajando como abogado si es elegido el nuevo miembro del consejo municipal.

“La realidad es que puedo ganar la elección.” dijo Flores. “Si necesitan que alguien les ayude en las juntas yo puedo encontrar gente que traduzca las juntas.”

“Soy un miembro de la comunidad y entiendo la lucha del inmigrante.” dijo Flores. “Soy hijo de una madre soltera que crió a cuatro hijos trabajaba y sigue trabajando muchas horas”.

El dice que si no gana esta elección el seguirá ayudando la gente como siempre lo ha hecho. Traduciendo las conferencias de las escuelas, participando en juntas del consejo municipal, ayudando a su comunidad y por su puesto haciendo lo que ama ayudando a los hispanos con casos legales.

Breybinda Alvarez

balvarez@nwadg.com