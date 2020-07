Pareja local habla sobre Fort Hood

SPRINGDALE — Una manifestación fue organizada por Perla Rodríguez y Yanett Pinales el 4 de Julio en Springdale. Demandaban justicia por Vanessa Guillén y invitaron a miembros de la comunidad en el noroeste de Arkansas a participar.

La pareja Efraín y Karla Vásquez estuvieron presentes y hablaron sobre porque estaban apoyando la causa.

Efraín estuvo 30 años en el Army y en el rango de las reservas del Army de EE. UU. El se retiro del ejército hace 2 años. Nacido en Eagle Pass, Texas y criado en Amarillo, Texas crecio con raices mexicanas. Su padre es nativo de Piedras Negras Coahuila y sus madre de Texas.

El mexicano americano fue a la manifestación para que su voz fuera escuchada y para apoyar a Vanessa y a la familia Guillén de este crimen atroz que ocurrió en una instalación militar. El quería compartir su experiencia en el ejército con la comunidad para ser la voz de Vanessa ya que ella ya no está aquí.

“Los Womacks, los Boozmans y los Cottons que eran veteranos deberían entender por lo que pasamos y que esto es inaceptable”, dijo Efraín. “Solo tenemos que comunicarles a nuestros políticos que los estamos observando, y aquellos de nosotros que tenemos la capacidad de votar, [dejemos les saber] ustedes están aquí para [trabajar por] nosotros.”

El expreso que los políticos tienen que saber que es inaceptable y que debe haber una agencia externa para investigar lo que sucedió con Vanessa.

“Sé que esto no sucedió en tu [a los políticos de Arkansas] distrito, pero tienes mucha influencia para presionar a esos políticos en Texas a hacer lo correcto”, dijo Efraín.

Las mismas organizadoras Rodríguez y Pinales planearon una vigilia en Springdale que se llevó a cabo el 9 de julio.

La pareja Vásquez compartió ese día con el público lo que había hablado en la manifestación.

“Puedo entender la preocupación de Vanessa por aumentar su acoso sexual a través de la cadena de mando”, explicó Efraín. “Estaba preocupada por la retribución y lo sé. He recorrido ese camino como un joven soldado. No necesariamente el acoso sino solo el trato en general y a quién, como joven soldado, podrías acudir. La forma en que me enseñaron en el ejército es que lo aguantas y sigues adelante”.

Sabiendo que los soldados no pueden exigir sus derechos, Efraín quiere ser la voz de ellos.

Para Efraín quien sirvió en Fort Hood, él supo que el ejército no era un lugar seguro, por lo menos para una mujer joven.

“Cuando nuestra hija nos [dijo] que ella quería inscribirse en las fuerzas armadas, mi esposo pronto le dijo que si quieres servir al país, no te metes en el Army, mejor busca en el airforce”, dijo Karla.

“Desde que supimos de la desaparición de Vanessa, los dos hemos estado preocupados no nada más por nuestra hija pero también por otras muchachas [y] hombres”, explicó Karla. “Mi sueño fue que también mi hijo algún día ingresará al servicio militar. Desde que hemos visto esas noticias de Gregory Morales y Vanessa Guillén yo ya no quiero que mis hijos sirvan a este país porque no quiero que les vaya pasar los que pasó a estos dos héroes y que nadie nos dé respuestas”.

Como dijo Efraín: “No solo para la familia de Vanessa, sino que nosotros, como comunidad latinx, también merecemos… respuestas porque tenemos hijos e hijas y amigos que actualmente sirven y queremos asegurarnos de que siempre estén seguros y que podamos confiar en nuestro liderazgo para hacer lo correcto”.

Breybinda Alvarez

balvarez@nwadg.com