Becky G: No soy un modelo a seguir, soy uno real

NUEVA YORK — Becky G quiere que sus seguidores sepan que no pretende ser un “modelo a seguir” sino un “modelo real”, y que si tienen fe y seguridad en sí mismos incrementarán sus chances de cumplir sus sueños como ella.

“Yo soy la mayor de cuatro hijos, así que ser un ‘role model’ no es algo nuevo para mí”, dijo la cantante y actriz estadounidense de origen mexicano el lunes en una entrevista vía Zoom con The Associated Press desde su casa en Los Ángeles.

Pero “en vez de decir ‘role model’ digo ‘real model’, ser real, y no tanto ‘oh, soy perfecta y no hay nada mal’. No, no, no. Hay cosas negativas en la vida y hay cosas positivas, y (se trata de) cómo podemos trabajar juntos para seguir adelante”, agregó.

Así se los dejará saber el martes cuando aparezca en la primera edición virtual del programa educativo Latin GRAMMY In The Schools, que podrá verse a partir de las 3:00 p.m. de Nueva York (1900 GMT) en el canal de YouTube del Latin Grammy.

La intérprete y compositora de 23 años adelantó que les contará cómo se inició en la industria tras haber empezado a cantar, actuar y bailar a los 9, y resaltó que no hace mucho estaba en una situación similar a ellos.

“Muchas veces cuando la juventud habla con alguien que es un poco más consumado en su carrera, son mucho más mayores, y yo no soy viejita”, dijo entre risas Becky G., quien comenzó como actriz y cantante hace más de una década y fue descubierta en YouTube por Dr. Luke, con cuya disquera grabó inicialmente música en inglés.

Hace unos cuatro años comenzó su incursión en español, y a finales de 2019 lanzó su primer álbum como solista, “Mala Santa”, certificado siete veces platino en Estados Unidos gracias a los éxitos “Mayores” y “Sin pijama”.

“Yo creo que hay algo muy especial en eso, en hablar con ellos y demostrarles que nada es imposible”, añadió sobre su participación en la iniciativa de la Fundación Latin Grammy.

El evento dura unos 45 minutos y tiene “una sorpresita al final”, dijo. También incluye una sesión de preguntas y respuestas moderada por la presentadora de Univision Chiquinquirá Delgado con estudiantes de música de 20 escuelas que han participado y se han beneficiado del programa.

Latin GRAMMY In The Schools, creado en 2014 y en el que han participado estrellas como Miguel Bosé, Calle 13, Luis Fonsi, Jesse & Joy, Gilberto Santa Rosa, Carlos Vives, Sebastián Yatra y Olga Tañón, conecta a estudiantes de música con profesionales latinos de la industria y apoya a departamentos educativos con limitaciones financieras.

Este año, al tener que hacerse de manera virtual debido al distanciamiento social impuesto por la pandemia, más de 1.000 estudiantes contaron con la oportunidad de participar desde escuelas en Estados Unidos y Puerto Rico, además de México y Argentina.

“Me da mucha felicidad que podamos conectar con nuestra juventud, inspirarlos… porque estamos en unos tiempos muy complicados, muy difíciles”, dijo Becky G. “Creo que la juventud más que nunca está ‘being tested’ (siendo puesta a prueba) y yo creo que hay mucho que aprender en estos tiempos”.

En un esfuerzo por apoyar a su comunidad durante la actual crisis sanitaria, la cantante lanzó una camiseta de edición limitada con su más reciente sencillo, “They Ain’t Ready”, a beneficio de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

En los últimos meses lanzó colaboraciones con Pedro Capó (“Perdiendo la cabeza”), Gente de Zona (“Muchacha”) y Chiquis Rivera (“Jolene”), y en las próximas semanas planea estrenar música propia.

“Estoy trabajando durísimo con mi equipo en cómo unirnos con diferentes organizaciones para hacer cosas para nuestras comunidades y educarnos”, expresó Becky G. “Pero al mismo tiempo disfrutar la música para mí es un escape, una forma de terapia”.

