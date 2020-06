Acuerdo eliminará estatua confederada

BENTONVILLE — Un monumento y una estatua confederados serán retirados de la plaza del centro, anunciaron funcionarios.

La División de Arkansas, United Daughters of the Confederacy, acordó mover la estatua después de discutir con los líderes de la comunidad sobre el futuro de la estatua en la plaza, según un comunicado del grupo.

El monumento es propiedad de las Hijas Unidas de la Confederación y se encuentra en la plaza desde 1908 en un acuerdo con el Condado de Benton.

La ciudad mantiene el embellecimiento y mantenimiento de la propiedad.The statue depicts a bearded soldier, according to the 1996 National Register of Historical Places registration form for the monument.

Las Hijas de la Confederación acordaron trabajar con la Sociedad Histórica del Condado de Benton y otros miembros de la comunidad y decidieron trasladar el monumento a un parque privado permanente llamado “Parque James H. Berry”, cerca del cementerio de Bentonville, donde está enterrado el gobernador Berry. De conformidad con el acuerdo entre los dos grupos, según el comunicado.

El acuerdo permitirá al grupo de la Confederación continuar exhibiendo y preservando la importancia histórica del monumento y su conexión con la historia del condado de Benton a perpetuidad, según el comunicado.

La eliminación comenzará en agosto después de que United Daughters of the Confederacy presente una solicitud bajo el Programa de Preservación Histórica de Arkansas para mantener el monumento en el Registro Nacional de Lugares Históricos, según el comunicado. La Sociedad Histórica será propietaria y operará el parque y mostrar el monumento y el grupo de la Confederación continuará siendo el propietario del monumento, según el comunicado.

Sheree Miller es miembro de Shame of Bentonville. El grupo ha estado protestando durante más de un año por la eliminación del monumento. Estaba emocionada de aprender sobre los planes.

“Esta es una noticia maravillosa”, dijo. “Para mí, cuando mis nietos y familiares vienen a Bentonville, puedo llevarlos a la Plaza sin avergonzarme”.

El monumento ha sido blanco de vándalos y fue desfigurado el 22 de septiembre. Dos personas el 14 de febrero se declararon inocentes de delitos graves.”Apreciamos el espíritu de esta decisión de las [Hijas Unidas de la Confederación], y estamos preparados para desempeñar un papel importante en la preservación del monumento de manera apropiada para conmemorar al Gobernador Berry, así como a la historia de nuestro estado y condado”, dijo. Leah Whitehead, presidenta de la sociedad histórica.

