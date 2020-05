Hola, mis amigos los quiero invitar a que todos los meses lean esta columna que va a hacer una de mucho provecho para ustedes y su familia. Espero que la disfruten tanto como yo voy a disfrutar escribir esta columna educativa para todos ustedes.

¿Porque la educación de nuestros hijos es tan importante? Nuestros hijos son el futuro de este mundo. Todo padre sueña con darle la mejor educación a sus hijos y muchos niños sueñan con cumplirle este sueño a sus padres. Pero hay los que no. Los que sueñan con el que puedo hacer ahora para ganar dinero y hay veces que dejan hasta la escuela. Es bueno trabajar no me mal entiendan. Pero la educación es lo más importante que uno puede tener. Por supuesto después de Dios y la familia.

La educación de una persona es bien importante para conseguir muchos otros sueños. Como poder proveerle a su familia con una buena vida, su buena casa a su gusto, un carro ultimo modelo, etc. Con una buena educación usted podrá conseguir sueños que a lo mejor sin educación no pudiera conseguir jamás. Déjeme decirle tenemos muchos, pero muchos jóvenes talentosos que hay veces que se quedan atrás. Que no recibieron la ayuda que necesitaban para conseguir una buena educación.

Ha estos niños que necesitan mas ayuda que los demás hay que ofrecerles mucha atención. No podemos dejar que se caigan y si lo hacen hay que ayudarlos a levantarse. Tenemos que ayudar a nuestros niños a entender que una educación es lo mejor que una persona puede hacer. Hay caminos mas fáciles en la vida, obtener una buena educación no es nada fácil. Pero con deseo y echándole ganas se puede lograr. Al principio va a requerir mucho esfuerzo y trabajo, pero al final las recompensas son innumerables.

Padres hablen con sus hijos y digan le que los apoyan en todo lo que ellos quieren hacer. Pero que lo mas que desean es que ellos obtengan una buena educación. Aunque sus hijos hagan como que no les importa ellos en realidad están escuchando. Ponga les ejemplos de experiencias que usted haya vivido o de otras personas que usted conoce. Pero lo más importante es que tenga un dialogo con ellos. Siéntese con ellos y tenga una conversación abierta y no trate de obligarlos a nada, las cosas obligadas no llegan a nada bueno. Y por último cuando terminen de hablar con ellos pregúnteles, ¿porque la educación es importante para ti?

