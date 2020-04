Educación a distancia

SPRINGDALE— En el principio de marzo las escuelas y los educadores podían ver que venía un cambio significó con la propagación rápida de COVID-19.

Maestros y administraciones empezaron a crear paquetes y recursos para estudiantes con anticipación que los alumnos estarían alejados del campus escolar pero nadie anticipó que este tiempo alejado continuaría hasta el fin del año académico. Ahora maestros, alumnos y padres necesitan que aprender cómo comunicarse para lograr una educación adecuada.

“La primera semana fue muy difícil”, dijo Doctora Jeanette Arnhart, una profesora con el distrito escolar de Springdale.”

Cada martes y jueves le toca una junta de video con sus almunos y ahora tiene horas de oficina. La Doctora Arnhart típicamente tarda dos horas mínimo en mandar mensajes a cada uno de sus estudiantes más una hora y media contestando.

“Hay muchos de ellos que me textean”, dijo Arnhart. “Uso WhatsApp con los alumnos que no tienen data. Chequeo mi correo hasta que me duermo… a veces no duermo”.

Profesores están en una posición única pero entienden que los estudiantes también tienen dificultades y limitaciones al estudiar en casa.

“Me dijo una alumna, ‘es que veo tus correos pero no puedo contestar. Somos cuatro con solo una computadora’”, compartió Arnhart.

Las escuelas de Springdale y Rogers en donde trabajan los Arnharts ofrecen computadoras prestadas a los alumnos durantes este tiempo.

“[El] Señor Arnhart tiene un estudiante que iba a el estacionamiento y él hacía por [celular] su tarea. El papá llamó a la escuela y ya tiene una computadora”.

Desafortunadamente por la rapidez que implementaron estudios alejados hubo una falta de comunicación.

“Yo creo que los papás no saben que los niños deben estar chequeando sus correos cada día”, dijo Arnhart.

Hace algunas semanas cuando Tyson anunció que iban estar dando pollo a la comunidad, Arnhart compartió este información con sus estudiantes.

“Solo 5 de 130 me contestaron sobre la noticia de Tyson”, dijo Arnhart. “A los muchachos les he mandado 5 o 6 correos y todavía tengo papás que no me contestan. No me estoy quejando; es preocupación”.

Durante este tiempo difícil es importante aprovechar de los vínculos que uno tiene disponible.